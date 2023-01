Nosečnico z Brača poslali iz splitske bolnišnice, na trajektu rodila mrtev plod

Ko je nosečnica s krvavitvami prišla po pomoč na urgenco v Supetru na Braču, so jo napotili v bolnišnico v Split, vendar je morala več ur čakati na helikopter, ker gliserja na celino nista vozila. Nosečnica je prišla na urgenco ob 8. uri, helikopter pa je v Split poletel šele po 11. uri, piše Index.hr . Njen mož, ki se je do Splita odpravil s trajektom, je tja tako prispel prej kot helikopter z nosečnico.

Ko je nosečnica končno prispela do bolnišnice, zdravniki ploda niso mogli rešiti. Zato so ji predpisali sredstva za umetno prekinitev nosečnosti. A ženske niso zadržali v bolnišnici, temveč so jo poslali domov. Vrnila se je na Brač, ponoči pa je začutila izredno močne bolečine, zato se je s trajektom znova odpravila v bolnišnico v Split. A med potjo je na trajektu v avtomobilu brez zdravniške pomoči, sama, le s podporo svojega moža, rodila mrtev plod.

Tamkajšnja policija je za Index sporočila, da o primeru ni obveščena.

Bolnišnica: Ni šlo za nujen primer

Kot piše Danas.hr, predstojnik ginekološke klinike v Splitu Marko Dražen Mimica zagotavlja, da je bilo z medicinske strani vse narejeno po protokolih. Pojasnil je, da je bila pacientka v tretjem mesecu nosečnosti, plod pa, ko je prišla v bolnišnico, ni bil več živ. Kot je še povedal, so opravili vse običajne preiskave in postopali kot vedno v takšnih primerih, in sicer s tabletami za umetno prekinitev nosečnosti. Kot je razložil, pacientka v takšnih primerih dobi dva odmerka tablet in prvi odmerek še ne bi smel sprožiti poroda.

Drugi odmerek, ki bi sprožil porod, bi morala dobiti šele po dveh dneh, tako da je možno, da splava niso povzročile tablete. Kot je še izpostavil, pacientk, če ni posebnosti, v takšnih primerih ne obdržijo v bolnišnici. Na vprašanje, ali ne bi glede na možne komplikacije in na to, da je ženska z Brača, kjer imajo očitno težave z zagotavljanjem ustrezne medicinske pomoči, žensko vseeno morali obdržati v bolnišnici, je ponovil, da ni šlo za nujen primer, da pa je 'neugodno, da pacientka prihaja z Brača.' Ni pa vedel, ali je ginekolog, ki jo je obravnaval, vedel, da je pacientka z Brača.

Kot je sporočila ogorčena županja Supetra, prevoz nujne medicinske pomoči z gliserji z otoka že dalj časa ne funkcionira, kot bi moral. Tragično zgodbo je delila v upanju, da bi se razmere za prebivalce otoka Brača izboljšale.