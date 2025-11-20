Tujina
Nostalgičen izlet v začetke računalniških iger v Zagrebu
Nostalgični izlet v začetke računalništva in računalniških iger, ko so tudi v domove Slovencev prihajali prvi hišni računalniki. Simbola računalniške revolucije 80. let – Commodore 64 in ZX Spectrum – zdaj kraljujeta tudi v prav posebnem muzeju v Zagrebu, enem redkih v Evropi, kjer lahko mladi v živo preverijo, o čem so jim pripovedovali njihovi starši, morda celo stari starši.
