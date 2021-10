Notranji dokumenti Facebooka: platforma ne naredi dovolj, da bi umaknili nevarne in lažne vsebine

Skoraj dve milijardi ljudi vsak dan obišče strani družbenega medija Facebook. Kar devet milijard dolarjev pa znaša njihov dobiček samo v zadnjih treh mesecih. Vse to sredi največje krize tehnološkega velikana, ko je skupina svetovnih medijev začela objavljati serije člankov, poimenovane Facebook papers. Ti nastajajo na podlagi notranjih dokumentov podjetja in pričanja žvižgačke, kažejo pa, kako Facebook zaradi dobička dopušča širjenje sovraštva in napačnih informacij, ne ukrepa pa niti ob podatku, da njihov Instagram škoduje samopodobi mladih. Prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg očitke zavrača in pravi, da gre za usklajen napad.