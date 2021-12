Notranji ministri EU: Hrvaška pripravljena na vstop v schengen

V schengenu je sedaj 26 držav. Med njimi je 22 članic EU – zunaj so Irska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška in Ciper – ter štiri nečlanice – Norveška, Islandija, Švica in Liechtenstein. Slovenija je postala članica decembra 2007.

Notranji minister Aleš Hojs, ki je kot predsedujoči tej sestavi Sveta EU vodil zasedanje, je nato na novinarski konferenci izpostavil, da so ministri ugotovili pripravljenost Hrvaške za vstop v schengensko območje. Tako je po Hojsovih besedah uspelo nekaj, kar se je pred začetkom slovenskega predsedovanja zdelo morda nemogoče.

Ta pomemben dosežek je sicer zgolj prvi korak pri vstopanju Hrvaške v schengensko območje, je izpostavil slovenski minister. Ob tem je poudaril tudi, da verjame, da bodo naslednji sledili razmeroma hitro ter bo tudi meja med Slovenijo in Hrvaško v bližnji prihodnosti padla.

Hojs je že ob prihodu na zasedanje izrazil optimizem, da bodo ministri danes v Bruslju sprejeli sklepe glede pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengen. Zadržke, ki pa naj bi bili le postopkovne narave, sta imeli na koncu po neuradnih informacijah le še Nizozemska in Švedska, a sta jih danes umaknili.

Evropska komisija je oceno, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, sprejela oktobra 2019. Sprejetje sklepov članic o tem, da Hrvaška izpolnjuje tehnične zahteve za vstop v schengen, je naslednji nujen korak na poti do končne odločitve.

Kdaj bo unija to odločitev sprejela, za zdaj ni znano. Bolgarija in Romunija kljub pozitivni oceni komisije čakata na ta korak že zelo dolgo. Njun vstop je bil sprva predviden marca 2011, vendar sta tedaj Nemčija in Francija temu odločno nasprotovali, češ da morata državi prej pokazati zadosten napredek v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

Razplet je povezan tudi z reformo schengenskega območja. Komisija bo predlog za prenovo schengenskega zakonika po napovedih predstavila prihodnji teden. Veliko bo odvisno od naslednjega – francoskega – predsedstva. Francija je bila doslej med bolj zadržanimi članicami, ko je šlo za vprašanje širitev schengenskega območja.

V schengnu naj ne bi bilo sistematičnega nadzora na notranjih mejah, a migracije, terorizem in pandemija covida-19 postavljajo pod vprašaj eno od štirih temeljnih svoboščin unije, prosto gibanje. Unija se trudi schengen prenoviti in s tem zagotoviti njegovo preživetje.