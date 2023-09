Notranji ministri EU v Bruslju o soočanju z migracijami

Govorili bodo tudi o drugih migracijskih poteh – ena od teh prek držav Zahodnega Balkana vodi tudi do Slovenije in naprej.

Ministri bodo danes govorili še o pogajanjih o paktu o migracijah in azilu, ki so nedavno znova zastala. Pri tem naj bi po poročanju nemških medijev vendarle prišlo do premika, saj naj bi nemška vlada odpravila blokado uredbe o kriznih razmerah.

Na dnevnem redu ministrskega zasedanja je še podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince, ki so se v EU zatekli zaradi ruske invazije. Komisija je nedavno predlagala podaljšanje do začetka marca 2025.