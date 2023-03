Nov amsterdamski 'erotični center' dviguje prah

Amsterdamske oblasti so leta 2021 sprejele načrt za preselitev (ne)slavne rdeče četrti zaradi porasta kriminala in neprimernega vedenja ter prenasičenosti območja v mestnem središču, kjer so ulice zelo ozke in prepredene s kanali. Arhitektom so naložili, naj oblikujejo načrt za večnadstropno zgradbo, v kateri bi domovali erotični center, lokali in zabavišča. Prostitucija je sicer na Nizozemskem zakonita in regulirana.

Kritikam se je zdaj pridružila tudi Evropska agencija za zdravila in na to opozorila tudi Evropsko komisijo. "Kot motive za spremembo lokacije rdeče četrti oblasti navajajo zaskrbljenost glede trgovine z mamili, pijanosti, neprimernega vedenja in drugih nevšečnosti. Selitev erotičnega centra v neposredno bližino stavbe Evropske agencije za zdravila bi najverjetneje s seboj prineslo iste negativne posledice," so zapisali pri EMI. Skrbi jih, da bi to predstavljalo nevarnost za njihovih več kot 900 zaposlenih in številne mednarodne delegacije. EMA je leta 2019 preselila svoj sedež iz Londona v Amsterdam, potem ko je Velika Britanija izstopila iz Evropske unije.

Županja Amsterdama Femke Halsema se je na kritike odzvala s trditvijo, da ni nobene nevarnosti, saj EMA in nov erotični center ne bosta soseda, ker da je med možno lokacijo in sedežem agencije vsaj 500 metrov razdalje. Kot še pravi, se zaveda, da med lokalnimi prebivalci ideja ne bo zlahka sprejeta. Po njenih besedah je cilj načrtovane selitve izboljšati položaj spolnih delavk in zmanjšati vpliv organiziranega kriminala nanje. Poleg Zuidasa se kot možno lokacijo omenja tudi okrožje Noord. Končno odločitev naj bi mestne oblasti sprejele še letos.