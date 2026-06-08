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Nov bolivijski zakon dovoljuje vojski uporabo sile proti protestnikom

Sucre, 08. 06. 2026 17.21 pred 17 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Protesti v Boliviji

Bolivijski parlament je sprejel zakon, ki predsedniku Rodrigu Pazu daje širša pooblastila za uporabo vojske pri odstranjevanju cestnih blokad, ki jih postavljajo protivladni protestniki.

Zakon je po večurni razpravi v nedeljo potrdila poslanska zbornica, pred tem pa ga je že sprejel senat, zato je, kot poroča Al Jazeera, pričakovati, da ga bo predsednik Rodrigo Paz v kratkem tudi uradno podpisal. Po novem zakonu lahko vojaki ne le podpirajo policijo, temveč tudi aktivno posredujejo proti protestnikom ter uporabijo silo, pri čemer so njihova dejanja vnaprej obravnavana kot zakonita, dokler se ne dokaže nasprotno.

V zadnjih tednih so protestniki po državi postavili približno 100 cestnih blokad, ki naj bi po navedbah oblasti povzročile pomanjkanje hrane in zdravil. Protesti, ki jih vodijo kmetje, rudarji in transportni delavci, so usmerjeni proti vladi zaradi naraščajoče inflacije, nizkih plač ter ukinitve subvencij za gorivo.

Napetosti so se stopnjevale tudi na terenu. V mestu San Julian so v soboto policijske enote, podprte z vojaškimi vozili, uporabile solzivec pri poskusu odstranitve blokade, medtem ko so protestniki metali kamenje in zažigali gume, da bi ustavili napredovanje varnostnih sil.

Nova zakonodaja sledi odločitvi parlamenta iz prejšnjega meseca, ki je razveljavila zakon iz leta 2020, ki je omejeval uporabo vojske pri zatiranju protestov, navaja Al Jazeera.

Paz, ki so ga izvolili lani in velja za tržno usmerjenega politika s podporo ZDA, se sooča z vse večjim pritiskom zaradi gospodarske krize in družbenih nemirov, medtem ko njegova vlada zaostruje pristop k protestom.

Bolivija protesti vojska Rodrigo Paz cestne blokade
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KOMENTARJI2

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borjac
09. 06. 2026 10.39
"Nov bolivijski zakon dovoljuje vojski uporabo sile proti protestnikom" , vprašamo se lahko kdaj bo skrajno desna vlada SDS , NSi , SLS , Lotrič , Logarjevi Demokrati , in Resni.ca SPREJELA enak zakon v Sloveniji , Hajdinjak že usposablja vojsko...
Odgovori
-2
1 3
Lion91
08. 06. 2026 19.07
Skrita želja slovenskih politikov.
Odgovori
-1
2 3
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