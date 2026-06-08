Nov bolivijski zakon dovoljuje vojski uporabo sile proti protestnikom

Zakon je po večurni razpravi v nedeljo potrdila poslanska zbornica, pred tem pa ga je že sprejel senat, zato je, kot poroča Al Jazeera, pričakovati, da ga bo predsednik Rodrigo Paz v kratkem tudi uradno podpisal. Po novem zakonu lahko vojaki ne le podpirajo policijo, temveč tudi aktivno posredujejo proti protestnikom ter uporabijo silo, pri čemer so njihova dejanja vnaprej obravnavana kot zakonita, dokler se ne dokaže nasprotno.

V zadnjih tednih so protestniki po državi postavili približno 100 cestnih blokad, ki naj bi po navedbah oblasti povzročile pomanjkanje hrane in zdravil. Protesti, ki jih vodijo kmetje, rudarji in transportni delavci, so usmerjeni proti vladi zaradi naraščajoče inflacije, nizkih plač ter ukinitve subvencij za gorivo.

Napetosti so se stopnjevale tudi na terenu. V mestu San Julian so v soboto policijske enote, podprte z vojaškimi vozili, uporabile solzivec pri poskusu odstranitve blokade, medtem ko so protestniki metali kamenje in zažigali gume, da bi ustavili napredovanje varnostnih sil.