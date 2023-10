Nov čili rekorder: 'Tri ure in pol me je peklo, potem so se pojavili krči'

Kralja čilijev Carolina Reaperja je s prestola najbolj pekočega čilija na svetu vrgel nov vroči sadež – Pepper X. Obe sorti je ustvaril Ed Currie – kar pomeni, da je podrl lasten rekord.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Pepper X je bil uradno razglašen za najbolj pekoč čili na svetu. Glede na objavo Guinnessove knjige rekordov je tako zamenjal Carolina Reaperja. Da je Ed Currie lahko podrl lastni rekord, je potreboval deset let. Kar pet let od prvega poskusa križanja je potreboval, da je dokazal, da vendarle gre za drugačno rastlino z drugačnim sadežem, ves čas pa so seveda pozorno spremljali tudi, kako pekoč je, poroča Sky News. Gre za križanca Carolina Reaperja in čilija, za katerega je Currie skrivnostno povedal le, da mu ga je poslal prijatelj iz Michigana in da je brutalno pekoč.

icon-expand Nasad čilijev Eda Currija FOTO: AP

Currie je eden od samo petih ljudi, ki so doslej pojedli cel Pepper X. "Tri ure in pol me je peklo, potem so se pojavili krči," je svojo izkušnjo opisal Currie in dodal, da so krči resnično grozni. "Približno eno uro sem v dežju ležal na marmornih tleh in ječal od bolečin." Currie je Pepper X začel pripravljati kmalu po tem, ko je leta 2013 svetovni rekord podrl s Carolina Reaperjem – svetlo rdečim sadežem, ki mu ljubitelji pravijo kar škorpijonov rep. Pepper X je medtem zelenkasto rumen in ne tako vizualno privlačen kot Carolina Reaper. Poleg pekočine naj bi imel zemeljski priokus.

icon-expand Carolina Reaper FOTO: AP

Vrtoglava vsebnost kapsaicina – kemikalije, ki povzroča pekoč okus Pekoč okus sicer povzroča kemikalija, imenovana kapsaicin. Kako pekoč je določen čili, pa merimo po Scovillovi lestvici, ki temelji prav na koncentraciji kapsaicina. Običajna jalapeno paprika ima običajno približno 5000 enot, čili Habanero, ki je bil rekorder pred približno 25 leti, običajno presega 100.000 enot, Carolina Reaper pa naj bi imel približno 1,64 milijona enot. Novi rekorder ima medtem povprečno 2,69 milijona enot. Vrtoglavo oceno so izračunali na univerzi Winthrop v Južni Karolini, kjer so opravili teste z uporabo vzorcev iz zadnjih štirih let.

icon-expand Ed Currie, ki je vzgojil najbolj pekoč čili na svetu