Nov dan, nova teorija zarote, tokrat o skrivnostnem pojavu 20.000 ameriških vojakov v Evropi

Najprej nekaj številk in dejstev. Gre za največje vojaške vaje v zvezi s premikom enot iz ZDA po koncu hladne vojne, na katerih naj bi po prvotnih načrtih sodelovalo 37.000 vojakov iz 18 držav. Vaje naj bi potekale v 10 državah, iz ZDA pa bi prišlo približno 20.000 vojakov. Namen vaje je preverjati zmožnosti sodelujočih držav pri prenosu večjih količin ameriškega orožja in vojakov, za odvrnitev groženj zavezništvu. Takšne vaje so bile v času hladne vojne pogoste, zaradi spremenjenega geopolitičnega okolja pa je zavezništvo za leto 2020 pripravilo nove vaje, da bi preverili zmožnosti. Podobne vaje, a v manjšem obsegu, so bile vse od ruske okupacije ukrajinskega Krima leta 2014.

Po izbruhu novega koronavirusa so številne države, tudi ZDA, vaje prilagodile, vzpostavile dodaten zdravstveni nadzor in tudi zmanjšale obseg delovanja. Vaja Defender Europe 20 ima v več mesečnih operacijah več manjših vaj. Kot je sporočila evropsko poveljstvo, "bodo zaradi izbruha novega koronavirusa vaje prilagodili, zmanjšali število ameriških vojakov in v sodelovanju z zavezniki pripravili dodatne omejitve. Varovanje zdravja naših sil ter zaveznikov in partnerjev je glavna skrb."O omejitvah, odpovedih posameznih vaj, bodo več povedali v naslednjih dneh. Zapisali so tudi, da so sprejeli dodatne ukrepe, ki bi zmanjšali stik s prebivalstvom in tudi med vojaki, zdravstvene enote bodo imele dodatne naloge in uvajale omejitve.

A na družbenih omrežjih so se pojavili posamezniki, ki so vajo, ki je bila napovedana vsaj eno leto, uporabili za širjenje strahu med sledilci in drugimi prebivalci. Določene strani, ki so znane po tem, da širijo tudi lažne novice, so predstavile sliko, ki kaže, kot da je ameriška vojska začela okupacijo – članek se je najprej pojavil na strani v Italiji, potem v Srbiji, počasi je prilezel tudi na slovenski splet, kjer je objava dobila na tisoče delitev.

