Hutijevci znova udarili na britansko ladjo v Rdečem morju

O napadu so pristojni obvestili britansko agencijo za pomorsko varnost (UKMTO). "Plovilo in posadka sta na varnem," je agencija med drugim zapisala v izjavi. Dodala je, da ladja nadaljuje začrtano pot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah podjetja je bila britanska ladja Morning Tide pri jemenskem pristanišču Hudajda, ki je pod nadzorom hutijevcev, tarča napada z brezpilotnim letalnikom. Utrpela je manjšo škodo, vendar kljub temu nadaljevala svojo pot proti ožini Bab al Mandeb med Rdečim morjem in Adenskim zalivom.

Pozneje je vojaški tiskovni predstavnik hutijevcev, brigadni general Yahya Saree, zatrdil, da so napadli dve ločeni ladji, eno ameriško in eno britansko, a za to ni nobenih dokazov.

Gre za zadnjega v vrsti incidentov v Rdečem morju, kjer hutijevci, ki uživajo podporo Irana, od novembra napadajo tovorne ladje. Sprva so trdili, da iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo le plovila, povezana z Izraelom, pozneje pa so za legitimne tarče razglasili tudi ameriške in britanske ladje.