Nov dogovor med Iranom in Omanom: plovna pot za ladje skozi Hormuško ožino

"Geografske koordinate poti, ki sta jo predvideli obe strani, so usklajene. Če določene tretje strani ne bodo ovirale postopka, je v sklepni fazi pregleda in priprave tudi skupna izjava obeh držav, ki vsebuje ključna izhodišča in točke dogovora," je po poročanju iranske tiskovne agencije Irna dejal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Bagei.

Obenem je Bagei navedel, da pogovori z Omanom napredujejo, vendar izpostavil, da četudi bi dosegli dogovor, to ne pomeni, da je ožina postala varna za vsa plovila, ki plujejo skoznjo, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Dejavniki, zaradi katerih je Hormuška ožina nevarna, še vedno obstajajo s strani ZDA, zlasti pomorska blokada ter druga agresivna in grozilna dejanja proti Iranu in njegovim interesom," je dodal tiskovni predstavnik.