Nov genotip virusa prašičje gripe lahko sproži pandemijo

Novi genotip so poimenovali G4 in je genetsko potomec prašičje gripe H1N1, ki se je leta 2009 razširila po vsem svetu. Glede na ugotovitve znanstvenikov ima G4 vse značilnosti hitrega prilagajanja, kar privede tudi do lažje in hitrejše okužbe s tem virusom pri ljudeh.

G4 je namreč zelo kužen, se hitreje kopira v človeških celicah in povzroča hujše simptome kot drugi podobni virusi. Glede na poskuse imunost na sezonsko gripo pri preprečevanju okužbe z G4 ne pomaga. Znanstveniki so to med drugim ugotovili z izvajanjem poskusov na dihurjih, ki razvijejo podobne simptome kot ljudje.