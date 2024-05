Nov incident: Boeingovo letalo zasilno pristalo in obstalo na nosu

Posadka boeinga 767, ki je vzletel s pariškega letališča Charles de Gaulle, je pred pristankom na letališču v Istanbulu obvestila kontrolni stolp o težavah s podvozjem. Pristanek letala je nato usmerjalo osebje stolpa, na vzletno-pristajalno stezo pa so prihiteli reševalci in gasilci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kot je sporočilo turško ministrstvo za promet, se sprednji del oz. nosno kolo ni spustilo. V incidentu ni bilo poškodovanih. Zakaj je prišlo do okvare, še ni znano.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Konec aprila smo poročali še o enem incidentu, v katerega je bil vpleten Boeingov tip letala 767. Letalo družbe Delta, ki je iz New Yorka vzletelo v smeri Los Angelesa, se je moralo takoj po vzletu vrniti na odhodno letališče. Odpadla je namreč loputa za tobogan za evakuacijo pri enem izmed zasilnih izhodov. Incident za potnike na boeingu 767 sicer ni imel varnostnih posledic, so se pa pošteno prestrašili, ko je v zraku začelo tresti in ropotati.