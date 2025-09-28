Za civilne drone bodo na Danskem zračni prostor zaprli

Na Danskem so ponoči drugo noč zapored nad vojaškimi območji znova opazili drone, je sporočila danska vojska. Zveza Nato, ki je v zvezi s temi incidenti v stalnih stikih s Koebenhavnom, pa je sporočila, da so zaradi njih okrepili dejavnost na območju Baltskega morja. Danska bo v Koebenhavnu ta teden gostila tudi neformalni vrh EU, zato bo od ponedeljka do petka njihov zračni prostor zaprt za vse civilne lete brezpilotnikov.

Med ukrepi, ki jih je uvedlo zavezništvo, je tiskovni predstavnik zveze Nato Martin O'Donnell na novinarski konferenci v Bruslju navedel "več platform za obveščanje, nadzor in izvidovanje ter vsaj eno fregato za protizračno obrambo" v regiji zahodno od Rusije. Izpostavil je, da so visoki predstavniki zavezništva v stalnih stikih z danskimi voditelji v zvezi z incidenti z droni, ki pomenijo najnovejšo v vrsti kršitev zračnega prostora držav članic Nata.

Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična) FOTO: AP icon-expand

Zaradi dronov so bili od ponedeljka na Danskem in Finskem prisiljeni zapreti več letališč, pri čemer je Danska namignila na vpletenost Rusije. V minulih dneh in tednih je prišlo tudi do več kršitev zračnega prostora z letali in droni na Poljskem, v Romuniji in Estoniji, za katere so prav tako obtožili Rusijo. Moskva vpletenost odločno zavrača. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v sobotnem govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril zvezo Nato, da bi agresija na Rusijo naletela na odločen odgovor.

Letalnike opazili na več lokacijah

Potem ko je danska vojska v soboto sporočila, da so nad več vojaškimi objekti opazili neidentificirane drone, je o tem poročala tudi danes. Sporočili so, da so "ponoči na več lokacijah oboroženih sil opazili brezpilotne letalnike". Brez drugih podrobnosti so še dodali, da so "razporedili večje zmogljivosti". Danski mediji pa so poročali, da ponoči niso zaprli nobenega letališča v državi. Policija je v soboto potrdila, da so v petek zvečer opazili dva drona v bližini in nad največjim vojaškim oporiščem v državi Karup, kjer so nameščeni vsi helikopterji danskih oboroženih sil, nadzor zračnega prostora, letalska šola in podporne funkcije.

Zračni prostor zaprt za vse civilne lete brezpilotnikov