Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Za civilne drone bodo na Danskem zračni prostor zaprli

Koebenhavn/Bruselj, 28. 09. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
21

Na Danskem so ponoči drugo noč zapored nad vojaškimi območji znova opazili drone, je sporočila danska vojska. Zveza Nato, ki je v zvezi s temi incidenti v stalnih stikih s Koebenhavnom, pa je sporočila, da so zaradi njih okrepili dejavnost na območju Baltskega morja. Danska bo v Koebenhavnu ta teden gostila tudi neformalni vrh EU, zato bo od ponedeljka do petka njihov zračni prostor zaprt za vse civilne lete brezpilotnikov.

Med ukrepi, ki jih je uvedlo zavezništvo, je tiskovni predstavnik zveze Nato Martin O'Donnell na novinarski konferenci v Bruslju navedel "več platform za obveščanje, nadzor in izvidovanje ter vsaj eno fregato za protizračno obrambo" v regiji zahodno od Rusije.

Izpostavil je, da so visoki predstavniki zavezništva v stalnih stikih z danskimi voditelji v zvezi z incidenti z droni, ki pomenijo najnovejšo v vrsti kršitev zračnega prostora držav članic Nata.

Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična)
Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična) FOTO: AP

Zaradi dronov so bili od ponedeljka na Danskem in Finskem prisiljeni zapreti več letališč, pri čemer je Danska namignila na vpletenost Rusije. V minulih dneh in tednih je prišlo tudi do več kršitev zračnega prostora z letali in droni na Poljskem, v Romuniji in Estoniji, za katere so prav tako obtožili Rusijo.

Moskva vpletenost odločno zavrača. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v sobotnem govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril zvezo Nato, da bi agresija na Rusijo naletela na odločen odgovor.

Preberi še Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod

Letalnike opazili na več lokacijah

Potem ko je danska vojska v soboto sporočila, da so nad več vojaškimi objekti opazili neidentificirane drone, je o tem poročala tudi danes. Sporočili so, da so "ponoči na več lokacijah oboroženih sil opazili brezpilotne letalnike". Brez drugih podrobnosti so še dodali, da so "razporedili večje zmogljivosti". Danski mediji pa so poročali, da ponoči niso zaprli nobenega letališča v državi.

Policija je v soboto potrdila, da so v petek zvečer opazili dva drona v bližini in nad največjim vojaškim oporiščem v državi Karup, kjer so nameščeni vsi helikopterji danskih oboroženih sil, nadzor zračnega prostora, letalska šola in podporne funkcije.

Zračni prostor zaprt za vse civilne lete brezpilotnikov

Droni so se nad vojaškimi območji sicer pojavili v dneh, preden bo Danska v Koebenhavnu v sredo gostila neformalni vrh EU, ki bo osredotočen prav na varnost. Dansko ministrstvo za promet je danes sporočilo, da bo zaradi vrha od ponedeljka do petka danski zračni prostor zaprt za vse civilne lete brezpilotnikov, poroča AFP.

V luči omenjenih incidentov so obrambni ministri desetih vzhodnih in severnih članic EU, med njimi tudi Danske, v petek razpravljali o vzpostavitvi t. i. dronskega zidu za obrambo pred brezpilotniki. Poudarili so, da je treba najprej vzpostaviti učinkovit sistem zaznavanja.

droni Danska zračni prostor Nato EU vrh
Naslednji članek

Jaguar Land Rover močno prizadeli hekerji, pomagala jim bo država

SORODNI ČLANKI

Vohunski droni tudi nad nemško-dansko mejo?

Nov vdor dronov v danski zračni prostor, zaprli letališče na severu države

Opravičilo v senci izgubljenih generacij

KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
chetnik voivode
28. 09. 2025 16.15
kje si @watchy 👄😍🥰🤩😘😘😘
ODGOVORI
0 0
devote
28. 09. 2025 16.04
+4
ne prepovedat drone !!!, ne samega sebe spravit v kot. ker potem ne bo vec kaj lagat ljudem.
ODGOVORI
4 0
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
28. 09. 2025 15.48
+3
Iz enega drona je padel ruski potni list kar dokazuje da je lastnik rus.
ODGOVORI
5 2
chetnik voivode
28. 09. 2025 16.10
+1
ćigav si pa TI ❔
ODGOVORI
1 0
devlon
28. 09. 2025 15.46
-3
rusi zanikajo. ker so taki poštenjaki, jim je kar za verjet..
ODGOVORI
1 4
myomy
28. 09. 2025 15.40
+2
Če ne bi bila Rusija, bi bila pa S. Koreja, al pa Venezuela. Ker NATO pa že ni tak, da bi lagal, izzival ali koga napadel. Vprašajte venezuelske ribiče, ki jih redno bombardirajo Američani. Pa "nikome ništa".
ODGOVORI
6 4
Luigi Taveri II.
28. 09. 2025 15.38
+2
Rusija nima več vojaških dronov, zato uporablja civilne nje?
ODGOVORI
5 3
myomy
28. 09. 2025 15.36
+9
Kdo pošilja drone sicer nihče ne ve, so pa vsekakor iz Kitajske.
ODGOVORI
9 0
myomy
28. 09. 2025 15.35
-1
Tudi nekaj NATO ladij se nahaja blizu Danske. Te so krive. Sto posto.
ODGOVORI
4 5
myomy
28. 09. 2025 15.33
+0
Danska je od Rusije oddaljena pribl. toliko kot je Slovenija oddaljena od Danske in Rusije, lol. Kakšno osnovnošolsko znanje zemljepisa ne bi škodilo.
ODGOVORI
6 6
Infiltrator
28. 09. 2025 15.24
+1
Samo zastreševanje ,ker so se množice začele upirati izkoriscivalskemu sistemu kapitalizma....
ODGOVORI
6 5
myomy
28. 09. 2025 15.24
-1
Če kaj poznam zemljepis Evrope, potem so ti droni (če so prišli res iz Rusije) morali preleteti vsaj eno drugo državo članico NATA. A tam jih pa niso opazili? Hrana za ovce.
ODGOVORI
7 8
nutrio
28. 09. 2025 15.27
+4
Ja pa ga res ne poznaš dovolj.
ODGOVORI
5 1
myomy
28. 09. 2025 15.28
-2
Evo, ovce se že oglašajo.
ODGOVORI
5 7
myomy
28. 09. 2025 15.30
-3
Kaj pa zahodna letala, ki letijo čez ruski zračni prostor? Jih je potrebno sestreliti?
ODGOVORI
5 8
Ročak
28. 09. 2025 15.19
+0
Moskva vpletenost odločno zavrača, tako kot so februarja 2022 prisegali, da nimajo niti najmanjšega namena napasti Ukrajine.
ODGOVORI
8 8
chetnik voivode
28. 09. 2025 15.23
+1
🥱🥱🥱
ODGOVORI
5 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256