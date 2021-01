Nov incident na indijsko-kitajski meji, žrtev ni bilo

Indija in Kitajska sta v sporu glede himalajskega dela meje, ki skupaj meri 3440 kilometrov. Ta del meje ni bil nikoli določen. Reke, jezera in zasneženi vrhovi povzročajo, da se zarisana meja spreminja, zato se vojaki pogosto soočijo ali spopadajo.

Napetosti se v zadnjem času večajo – lanskega junija je v Ladaku v manjšem spopadu umrlo najmanj 20 indijskih vojakov. Tudi na kitajski strani naj bi bile žrtve, čeprav tega niso uradno potrdili. Zadnji incident pa se je zgodil na prelazu Nathu La v Sikkimu, ko je kitajska patrulja poskušala vstopiti na indijski teritorij, a so ji to preprečili.

V izjavi indijske vojske so dejali, da je šlo za "manjše soočenje in da so ga razrešili lokalni poveljniki v skladu s sprejetimi protokoli".

Državi sta se v zgodovini zapletli v vojno leta 1962, takrat pa je Indija utrpela hud poraz. Vojna je trajala le en mesec, a je umrlo 1383 indijskih vojakov in 722 kitajskih vojakov. Dodatnih 1047 Indijcev in 1697 Kitajcev je bilo ranjenih in skoraj 4000 indijskih vojakov ujetih. Na koncu je Kitajska ohranila dejanski nadzor nad regijo Aksai Chin.