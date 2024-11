Nov incident na Kitajskem: voznik zapeljal med učence, več poškodovanih

Incident se je zgodil pred osnovno šolo v mestu Changde, kjer živi več kot pet milijonov ljudi. Točnih podatkov o številu žrtev še ni, državni mediji pa poročajo, da je bilo več učencev in odraslih poškodovanih in prepeljanih v bolnišnico.

Voznika belega enoprostorca so ujeli starši in šolski varnostniki ter ga predali policiji. Posnetki dogodka so zaokrožili po družbenih medijih, a so oblasti številne že kmalu umaknile. Preostali prikazujejo posledice dogajanja, med drugim otroke, ki bežijo s prizorišča trčenja, okrvavljenega moškega ter več ljudi, ki so obležali na tleh.