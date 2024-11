Nov incident: ob vplutju tudi gasilci in policija

Po pričanju očividcev so se v luki danes zjutraj dogajale nenavadne stvari, poroča Danas.hr. Potniki so že med plovbo opazili, da so bila stranišča zaklenjena, in sicer vse do prihoda v Split. Ob prihodu trajekta v Split pa so očividci opazili, da ne pluje na običajen način, temveč je vplul z boka.

Jadolinija je v odzivu zapisala, da so se vsi potniki izkrcali po običajnem postopku. So pa v enem od ladijskih rezervoarjev opazili manjšo količino vode. A zagotavljajo, da situacija v nobenem trenutku ni predstavljala nevarnosti za potnike. Trenutno še ugotavljajo vzrok za težave.

O dogodku je bilo obveščeno tudi ministrstvo za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Gre za 35 let star trajekt, ki večinoma pluje na liniji Split–Vis.

Da problemom z Jadrolinijo ni videti konca, smo že poročali. Le en teden nazaj se je ob prihodu trajekta v Split zataknila klančina, ljudje pa so morali z vozili plovilo zapustiti vzvratno.