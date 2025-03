Nov incident: ponoči v salonu v Rimu zgorelo 17 Teslinih vozil

Danes v jutranjih urah je zagorelo v prodajnem salonu na ulici Via Serracapriola v Rimu. Gasilci so bili o požaru obveščeni ob pol petih zjutraj. Ognjeni zublji so izbruhnili nenadoma in tako silovito, da so zajeli tudi nadstrešek salona, ki je bil kljub hitremu posredovanju gasilcev z dvema cisternama uničen.

Spomnili so tudi na pretekle incidente, povezane s Teslami. Samo v Rimu so se v zadnjih dveh mesecih zgodili najmanj štirje. Neznanci so bok Tesel popisali z žaljivkami na račun lastnika podjetja Elona Muska.

Poročali smo tudi o protestih, ki so ta konec tedna potekali pred prodajnimi saloni ameriškega proizvajalca električnih vozil Tesla po vseh ZDA in v nekaterih evropskih mestih. Množice ljudi so s transparenti izražale nestrinjanje s potezami Teslinega lastnika, milijarderja Elona Muska. Ta v Trumpovi administraciji vodi urad za vladno učinkovitost, ki v zadnjih tednih krči zvezne proračune, zapira oddelke in odpušča delavce.