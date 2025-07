Nov incident v Istri: Italijan s kamero v očalih na plaži snemal gole otroke

Takšne kriminalistične preiskave po besedah policije kažejo, da se javnost vse bolj zaveda problema snemanja otrok in da državljani prepoznajo sumljivo vedenje, kar omogoča pravočasen odziv policije in prijetje storilcev.

Policija starše ob tem poziva, naj bodo pozorni na svoje otroke in naj spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži. "Otroke oblecite v kopalke, če pa opazite sumljivo osebo, ki jih snema, o tem takoj obvestite policijo na številko 192," so pozvali.