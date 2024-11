Nov izbruh bakterije E. coli v ZDA, krivo ekološko korenje

Prijavljeni primeri okužbe z E. coli naj bi bili vsi povezani z ekološkim korenjem, ki se je prodajal v vsaj 18 zveznih državah. Kot poroča CNN , odpoklicanega korenja najverjetneje ni več v nobeni trgovini, so pa na eni od kmetij opozorili, da ga imajo najverjetneje ljudje še vedno doma. Zato zdaj pozivajo ljudi, da korenje 18 blagovnih znamk zavržejo ali vrnejo v trgovino. Prav tako na centru za nadzor in preprečevanje bolezni opozarjajo, naj površine, kjer se je korenje nahajalo, očistijo.

Po podatkih centra za nadzor in preprečevanje bolezni so od septembra zaznali že vsaj 39 primerov okužbe z bakterijo E. coli. 15 ljudi je bilo hospitaliziranih, ena oseba pa je zaradi okužbe umrla.

Jeff Huckaby s kmetije Grimmway Farms je za CNN povedal, da skupaj z dobavitelji in zdravstvenimi organi sodelujejo in se trudijo zajeziti okužbe. "Svojo vlogo pri zagotavljanju varnosti in kakovosti naših izdelkov jemljemo zelo resno. Zdravje naših strank in neoporečnost izdelkov sta prioritetni nalogi, zato temeljito pregledujemo tudi prakse gojenja, spravila in predelave," je povedal.

Število okuženih najverjetneje še ni končno, saj lahko traja od tri do štiri tedne, da oseba zboli. Veliko ljudi pa zboli in se pozdravi brez zdravstvene oskrbe in ne da bi se testirali na bakterijo.

Simptome toksina, ki se nahaja v odpoklicanem korenčku, oseba običajno začne čutiti tretji ali četrti dan po zaužitju, okrevanje pa traja od pet do sedem dni. Večjemu tveganju so izpostavljeni otroci, mlajši od pet let, starejši od 65 let in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.