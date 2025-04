Nov izraelski napad na Gazo ubil več kot 35 Palestincev

V mestu Gaza je več izstrelkov zadelo štirinadstropno stavbo in okolico, kjer so postavljeni šotori za razseljene ljudi.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev 7. oktobra 2023, je po zadnjih podatkih terjala najmanj 50.810 življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.

Južna Afrika je proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) nedolgo po začetku napadov sprožila tožbo, v kateri Izraelu očita kršitve konvencije o preprečevanju genocida. Dogajanje v Gazi so kot genocid označile tudi številne mednarodne človekoljubne organizacije in strokovnjaki Združenih narodov.