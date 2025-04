Nov izvršni ukaz: V ZDA bodo vlagali v premog

Trumpov ukaz vladnim agencijam naroča povečanje vlaganj v iskanje zalog premoga, odpravlja ovire pri njegovem izkoriščanju, ukinja politike prejšnje vlade, ki so Ameriko usmerjale stran od premoga v obnovljive vire, promovira izvoz premoga in poudarja pomen premoga pri zagotavljanju energije za razvoj umetne inteligence.

Stare termoelektrarne, ki so bile predvidene za odpis, bodo ostale odprte. Trump je ministrstvu za pravosodje ob tem naročil, naj ukrepa proti zveznim državam, ki sprejemajo ukrepe proti premogu. Ob podpisu ukaza je zagotovil, da bodo več kot podvojili proizvodnjo električne energije.

Ameriška uprava za energetske informacije je ugotovila, da je premog leta 2023 pokril le 12 odstotkov energetskih potreb ZDA, obnovljivi viri energije pa so jih pokrili 21 odstotkov.

Od vseh izpustov ogljikovega dioksida v ZDA leta 2022 jih je 20 odstotkov izviralo iz premoga, od tega v energetskem sektorju 55 odstotkov.

Proizvodnja premoga v ZDA sicer upada vse od začetka tisočletja. Od leta 2008 do 2023 se je prepolovila, vendar v nekaterih zveznih državah, kot so Zahodna Virginija, Pensilvanija, Kentucky, Illinois in Wyoming, ostaja pomembna.