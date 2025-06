Izraelski vojaki znova streljali na civiliste med razdeljevanjem hrane v Gazi

Po poročanju palestinskih zdravstvenih oblasti so izraelski vojaki znova streljali na množico ljudi, ki se je zbrala pred točko za razdeljevanje pomoči v Gazi. V zadnjih 24 urah so tako med razdeljevanjem hrane izraelski vojaki ubili najmanj 14 Palestincev. V bolnišnici v Han Junisu je medtem zaradi hude podhranjenosti umrl otrok, oblasti pa ocenjujejo, da v Gazi tretjina otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi akutne podhranjenosti.

Vse odkar so izraelske oblasti v Gazi vzpostavile točke za razdeljevanje hrane, se pred njimi vijejo kolone Palestincev. Ti tudi več ur čakajo v vrsti zato, da prevzamejo tisto nekaj hrane, ki jim jo dodelijo. Nad njihovimi glavami ves čas brnijo droni, prav tako skoraj ne mine dan, da ne bi izraelska vojska na množico Palestincev pred distribucijskimi točkami streljala. Tako je bilo tudi danes in v nedeljo pred distribucijsko točko v Rafi in v osrednji Gazi. Pri tem je bilo skupno ubitih 14 Palestincev, še okoli 31 jih je bilo ranjenih. Večina žrtev je bila ustreljena v zgornje dele telesa – v prsa, vrat in glavo, poroča Al Jazeera. Izraelska vojska je sporočila le, da je proti ljudem, ki so se približevali njihovim silam, izstrelila opozorilne strele. V zadnjih dveh tednih naj bi med razdeljevanjem hrane na teh točkah po podatkih palestinskih zdravstvenih oblasti izraelska vojska ubila več kot 80 ljudi, poroča britanski časnik The Guardian. Izrael je te humanitarne točke postavil sredi ničesar in po poročanju novinarjev Al Jazeere, ki so na terenu, vlada popoln kaos. Ljudje pogosto več ur hodijo do točk in tam nato čakajo pod žgočim soncem.

Tretjina otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi akutne podhranjenosti

V pediatrični kliniki in porodnišnici v Han Junisu je danes zaradi hude podhranjenosti umrl palestinski otrok, poroča Al Jazeera. Po ocenah palestinskih oblasti se lakota prebivalstva še poslabšuje. Na severu Gaze kar 31 odstotkov otrok, mlajših od dveh let, trpi zaradi akutne podhranjenosti. Ta odstotek se je od januarja podvojil.

'Prehranski paketi, ki jih prejmejo Palestinci, niso dovolj'

Kot je za The Guardian opozorila Bushra Khalidi iz britanske humanitarne organizacije Oxfam, so paketi hrane, ki jih Palestinci prejmejo na razdelilnih točkah, premalo. "Nekaj paketov testenin, moke, olja, sladkorja in konzervirane zelenjave ne morejo izničiti učinka dolgotrajnega stradanja. Premalo je svežih beljakovin, sadja in zelenjave – ključnih sestavin za prehrano populacije, ki se spopada z ekstremno lakoto," je poudarila. Izpostavila je, da hranilna vrednost prehranskih paketov še zdaleč "ne ustreza priporočilom katerekoli načelne humanitarne organizacije s strokovnim znanjem na področju prehrane". Pri tem je poudarila, da je dva milijona Palestincev že skoraj 20 mesecev notranje razseljenih in pod blokado. Ob tem je opozorila tudi na izjemno pomanjkanje čiste pitne vode, goriva in plina za pripravo hrane. "Ljudje ne morejo pripraviti obrokov s suhimi sestavinami, če nimajo nobenih sredstev za kuhanje, nobenega goriva in živijo pod nenehnim bombardiranjem," je dodala.

Premalo pomoči za Gazo