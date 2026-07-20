Nov meteocunami na hrvaški obali: pojav posneli na Lošinju

Tako kot prejšnji teden je del severnega Jadrana prizadel tudi meteocunami. Prebivalci Malega Lošinja poročajo, da je morje zalilo obalno promenado. Po njihovih besedah je dogodek trajal približno 15 minut, spremljali pa so ga močni sunki vetra. Gladina morja se je dvignila za približno 30 centimetrov, poroča Net.hr.

Sicer pojav ni neobičajen. Za razliko od klasičnega cunamija, ki nastane zaradi podmorskih potresov ali drugih geoloških pojavov, meteocunami povzročajo nenadne spremembe zračnega tlaka in vetra, povezane z močnimi nevihtnimi sistemi.

Napovedana sprememba vremena je v dopoldanskih urah dosegla severni Jadran, kjer se je razvil nevihtni sistem, ki je zajel dele Istre, Kvarnerja, Gorskega kotarja in skrajni sever Dalmacije.

Poleg dežja so na morju ponekod zabeležili tudi močna neurja z grmenjem ter padec temperature za kar deset stopinj Celzija v zelo kratkem času. Podatki meteorološke mreže Crometeo kažejo, da je največ padavin padlo v delih Gorskega kotarja. Na meteorološki postaji v Pulju so izmerili deset litrov dežja na kvadratni meter.

Okoli 13. ure je območje Sinja zajelo močno neurje z grmenjem, medtem ko so v Starigradu Paklenici zabeležili nevihto, ki so jo spremljali orkanski sunki vetra.