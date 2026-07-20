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Nov meteocunami na hrvaški obali: pojav posneli na Lošinju

Zagreb , 20. 07. 2026 14.39 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Meteocunami Lošinj

Del severnega Jadrana je znova prizadel meteocunami. Prebivalci Malega Lošinja poročajo, da je morje poplavilo obalno promenado.

Tako kot prejšnji teden je del severnega Jadrana prizadel tudi meteocunami. Prebivalci Malega Lošinja poročajo, da je morje zalilo obalno promenado. Po njihovih besedah je dogodek trajal približno 15 minut, spremljali pa so ga močni sunki vetra. Gladina morja se je dvignila za približno 30 centimetrov, poroča Net.hr. 

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Sicer pojav ni neobičajen. Za razliko od klasičnega cunamija, ki nastane zaradi podmorskih potresov ali drugih geoloških pojavov, meteocunami povzročajo nenadne spremembe zračnega tlaka in vetra, povezane z močnimi nevihtnimi sistemi.

Neurje povzročilo padec temperatur

Napovedana sprememba vremena je v dopoldanskih urah dosegla severni Jadran, kjer se je razvil nevihtni sistem, ki je zajel dele Istre, Kvarnerja, Gorskega kotarja in skrajni sever Dalmacije. 

Poleg dežja so na morju ponekod zabeležili tudi močna neurja z grmenjem ter padec temperature za kar deset stopinj Celzija v zelo kratkem času. Podatki meteorološke mreže Crometeo kažejo, da je največ padavin padlo v delih Gorskega kotarja. Na meteorološki postaji v Pulju so izmerili deset litrov dežja na kvadratni meter.

Okoli 13. ure je območje Sinja zajelo močno neurje z grmenjem, medtem ko so v Starigradu Paklenici zabeležili nevihto, ki so jo spremljali orkanski sunki vetra.

Razlagalnik

Meteocunami je meteorološko pogojen pojav, pri katerem se gladina morja nenadoma dvigne in spusti, kar ustvari valove, podobne tistim, ki jih povzročijo potresi. Glavna razlika je v izvoru: medtem ko klasični cunami nastane zaradi tektonskih premikov tal, kot so podmorski potresi ali plazovi, meteocunami sprožijo hitre spremembe zračnega tlaka, ki jih povzročijo nevihtne fronte, cikloni ali sunki vetra. Ti atmosferski pritiski 'potiskajo' vodno površino in ustvarjajo valove, ki se lahko ob dosegu plitve obale ali zalivov znatno ojačajo.

Jadransko morje, zlasti njegov severni del, ima specifične geografske in batimetrične značilnosti, ki so idealne za nastanek meteocunamijev. Plitvo morje, dolga in ozka oblika zalivov ter resonančni učinki omogočajo, da se atmosferski valovi, ki potujejo nad morjem, uskladijo s hitrostjo širjenja vodnih valov. Ko se ti dve hitrosti ujameta, se energija prenese v morje, kar povzroči, da se valovi ob približevanju obali dramatično povečajo in poplavijo nižje ležeče predele.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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