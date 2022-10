Nov močan napad na Zaporožje, Rusi preiskujejo eksplozijo Krimskega mostu

Rusija je ponoči izvedla močan napad na Zaporožje, pri tem je umrlo več kot deset ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti: "Ruski okupatorji so ponoči napadali zgradbe in civilno infrastrukturo." Porušenih je vsaj pet hiš, vsaj 50 je uničenih, poroča Reuters.

Na Krimskem mostu, ki povezuje Krim z Rusijo in je osovraženi simbol okupacije, je včeraj odjeknila močna eksplozija. Vnelo se je sedem vagonov, ki so prevažali gorivo. Šlo naj bi za napad s tovornjakom bombo, so sporočili iz Moskve. Še nihče sicer ni potrdil, da je šlo za vojaški napad. Del cestišča je padel v morje, most je delno porušen. Zaradi uničene cestne infrastrukture so se vile dolge kolone pred trajektnim pristaniščem, do konca dneva pa je Rusija ponovno vzpostavila tako cestni kot železniški promet čez 19 kilometrov dolg most. Po eksploziji je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal poostreno varovanje kritične infrastrukture na polotoku Krim. Objavljeni so tudi satelitski posnetki poškodovanega mostu, ki prikazujejo posledice eksplozije iz zraka.