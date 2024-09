Nov napad Izraela na varni del Gaze, ubili najmanj štiri ljudi

Izraelska letala so zadela avtomobil in ubila pet potnikov v kraju Tubas, vojaki pa so v begunskem taborišču Fara s streli pokončali 16-letnika. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa so vojaki reševalcem onemogočili dostop do najstnika, nato pa da so ga z vojaškim buldožerjem po tleh zvlekli z območja taborišča.

Izrael je minulo sredo sprožil največjo vojaško operacijo na Zahodnem bregu v dveh desetletjih. Odtlej vojaki blokirajo več krajev in izvajajo množične aretacije. Hkrati namerno uničujejo infrastrukturo, zaradi vsega tega pa se lokalno prebivalstvo sooča s pomanjkanjem osnovnih dobrin, piše katarska televizija Al Jazeera.