Nov napad morskega psa v Avstraliji, umrl potapljač

Napad se je zgodil blizu kraja, kjer je beli morski pes aprila napadel 23-letnega moškega. Letos so v Avstraliji našteli že štiri napade te živali, ki so se končali tragično. Januarja je umrl 57-letni potapljač, v začetku junija pa je trimetrski morski pes v Novem južnem Walesu napadel 60-letnega deskarja, ki je zaradi poškodb umrl.

Na pomoč so mu sicer pogumno priskočili drugi deskarji, ki so ga zvlekli na obalo, a mu kljub hitremu posredovanju reševalcev ni bilo več pomoči. Na kraj dogodka so prihiteli oboroženi policisti, ki imajo dovoljenje, da morskega psa ustrelijo, če ogroža kopalce, a jim to ni uspelo, žival pa je po nekaj urah zapustila območje.