Nov napad na ladjo v Rdečem morju. Kdo je odgovoren?

Plovilo je po njihovih besedah utrpelo škodo, a je vseeno nadaljevalo pot do naslednjega pristanišča. "Posadka je na varnem," so dodali.

In kdo je odgovoren za napad? To še ni jasno, Hutijevci pa napada še niso potrdili. V zadnjih mesecih je sicer jemenska uporniška skupina že večkrat napadla ladijski promet v Rdečem morju in Adenskem zalivu ter zahtevala, da Izrael konča vojno v Gazi. Po podatkih ameriške uprave za pomorstvo so uporniki od novembra izvedli že več kot 50 napadov na ladijski promet, zasegli eno plovilo, eno pa celo potopili. Ladijski promet se je posledično zmanjšal.

Jemen je od leta 2014. ko so uporniki zavzeli glavno mesto Sana, razdejan in v konstantnih spopadih. Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je leta 2015 vstopila v vojno na strani jemenske vlade v izgnanstvu, vendar konflikt že leta ostaja na mrtvi točki, medtem ko si Rijad prizadeva doseči mirovni dogovor s Hutijevci.

Predsednik jemenske vlade v izgnanstvu je nazadnje pozval svet, naj ne upošteva trditve Hutijevcev, da s svojimi napadi podpirajo Palestince. "S tem, ko Hutijevci izkoriščajo zelo pravično stvar, ko je stvar naših ljudi v Palestini in dogajanje v Gazi, se izogibajo miru in nas vodijo v velike zaplete," je dejal Ahmed Awad bin Mubarak v Dubaju. "Mir je strateška izbira. Doseči moramo mir. Vojna se mora končati, naši ljudje potrebujejo varnost in stabilnost, to potrebuje tudi regija."