Nov napad odmeva po Evropi: 'To je naša Evropa. Ne bomo se vdali'

Med prvimi se je odzval francoski predsednik Emmanuel Macron . "Mi, Francozi, delimo šok in žalost Avstrijcev po napadu na Dunaju. Po Franciji, je to še ena prijateljska država, ki je napadena. To je naša Evropa. Naši sovražniki morajo vedeti, s kom imajo opravka. Ne bomo se vdali," je zapisal v francoskem in nemškem jeziku.

Prav Francija je bila v zadnjih tednih tarča več terorističnih napadov. Spomnimo, da je 18-letni Čečen obglavil učitelja, ker je ta med poukom učencem pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Macron, in z njim vsa Francija, so se odločno postavili v bran svobodi izražanja in proti ekstremizmu. Sledili so besedni dvoboji med njim in turškim predsednikom Erdoganom, bojkoti francoskih izdelkov ter množični protestih v številnih državah islamskega sveta, na katerih so med drugim sežigali francoske zastave. Sledil je nov teroristični napad v Nici, v katerem je moški v cerkvi ubil tri ljudi.