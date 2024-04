Nov napad v predmestju Sydneya: v cerkvi zabodel škofa in vernike

Incident se je zgodil v eni od cerkev v kraju Wakeley, predmestju Sydneyja, okoli 19.15 po lokalnem času. Med pridigo, ki so jo predvajali v živo na internetu, je napadalec, oblečen v črna oblačila, pristopil k škofu in začel udrihati po njem. Po poročanju lokalnih medijev ga je večkrat zabodel v prsni koš.

S posnetkov, ki so preveč nazorni in jih zato ne bomo objavili, je razvidno, da verniki škofu prihiteli na pomoč, on pa se je zgrudil na tla.

V gneči je moški uspel zabosti štiri ljudi, a po podatkih policije nobena od žrtev ni utrpela ran, ki bi bile smrtno nevarne.