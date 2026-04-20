Tujina

Nov napad ZDA na čoln v Karibskem morju

Washington, 20. 04. 2026 08.17 pred 34 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA N.V.
Napad na čoln v Karibih

Ameriška vojska je znova napadla čoln domnevnih tihotapcev drog v Karibskem morju in ubila tri ljudi, s čimer je skupno število žrtev tovrstnih ameriških napadov v Karibih in vzhodnem Pacifiku doseglo najmanj 180.

"Obveščevalni podatki so potrdili, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz drog v Karibih in da je sodelovalo v operacijah prevoza drog. Med to akcijo so bili ubiti trije narkoteroristi," je na omrežju X sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske (Southcom).

Oborožene sile ZDA so samo v aprilu izvedle najmanj šest tovrstnih napadov.

Ameriška vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani izvaja napade na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, za katera sumijo, da tihotapijo droge v ZDA. Po uradnih podatkih, ki jih navaja AFP, je bilo v teh napadih ubitih več kot 180 ljudi.

ZDA se soočajo z velikim problemom zaradi razširjenosti mamil, kar oblasti pogosto pripisujejo tujim mrežam za tihotapljenje drog. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s t. i. narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z mamili.

Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah ob odsotnosti ustreznih pravnih procesov pomenijo kršitev mednarodnega prava.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

GLAVAČ
20. 04. 2026 09.02
Ti američani so nevarnost za cel svet,povsod samo napadajo
skuripanda burns
20. 04. 2026 09.02
"je skupno število žrtev tovrstnih ameriških napadov v Karibih in vzhodnem Pacifiku doseglo najmanj 180" joj joj, kot da so nedolžni otroci, ki jih grde ZDA pobijajo iz užitka. Gre za kriminalce, ki z drogami povzročajo več kot 100 tisoč mrtvih letno in še bistveno več uničenih življenj, milijarde dolarjev škode, nasilna kriminalna dejanja, ki jih delajo zasvojenci... Absolutno sem za, da ZDA eliminirajo vsakega tihotapca drog. Tudi mi bi morali začeti delati enako. Nobenih sodišč.
kovanec
20. 04. 2026 09.01
To zgleda kot povojni poboji brez sojenja, za nekatere so bili veliki zločini za iste pa je to v redu.
jung
20. 04. 2026 08.36
Eni lahko počnejo kar hočejo,samo Rusi so grdi.Total narobe svet.
