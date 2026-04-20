Nov napad ZDA na čoln v Karibskem morju

Oborožene sile ZDA so samo v aprilu izvedle najmanj šest tovrstnih napadov.

"Obveščevalni podatki so potrdili, da je plovilo plulo po znanih poteh za prevoz drog v Karibih in da je sodelovalo v operacijah prevoza drog. Med to akcijo so bili ubiti trije narkoteroristi," je na omrežju X sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske (Southcom).

Ameriška vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa od septembra lani izvaja napade na plovila v Karibih in vzhodnem Pacifiku, za katera sumijo, da tihotapijo droge v ZDA. Po uradnih podatkih, ki jih navaja AFP, je bilo v teh napadih ubitih več kot 180 ljudi.

ZDA se soočajo z velikim problemom zaradi razširjenosti mamil, kar oblasti pogosto pripisujejo tujim mrežam za tihotapljenje drog. Trumpova vlada vztraja, da je dejansko v vojni s t. i. narkoteroristi, ki delujejo v Latinski Ameriki. Vendar pa doslej ni predložila nobenih dokazov, da so plovila, ki jih napada, vpletena v trgovino z mamili.

Kritiki poudarjajo, da ameriški napadi na plovila v mednarodnih vodah ob odsotnosti ustreznih pravnih procesov pomenijo kršitev mednarodnega prava.