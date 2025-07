Nov neroden trenutek zakoncev Macron ob prihodu na letališče

Vse odkar je pred dvema mesecema po spletu zakrožil posnetek, na katerem je Brigitte Macron svojega soproga odrinila, je njun odnos pod drobnogledom. Zdaj je olje na ogenj prilil nov posnetek, ki je prav tako nastal med sestopanjem z letala, ko sta zakonca priletela v London. Francoski predsednik se je po stopnicah spustil prvi, nato pa se je obrnil k svoji soprogi in ji ponudil roko. In čeprav je roko v zraku držal več sekund, jo je Brigitte povsem ignorirala.

Predsednik Emmanuel Macron (47) in njegova žena Brigitte Macron (72) sta v torek prispela na tridnevni državni obisk v Združeno kraljestvo. Pri tem pa so kamere, ki so snemale njun prihod na letališče, ujele nov neroden trenutek zakoncev v javnosti. Ko se je Macron spustil po stopnicah z letala, se je obrnil proti svoji soprogi, ki mu je sledila, in ji ponudil svojo roko, da ji pomaga po stopnicah. Toda, Brigitte si je pomagala s prijemanjem ograje stopnic ter povsem ignorirala njegovo roko, ki je tako obvisela v zraku. Na tleh ga je sicer pogledala, se mu na kratko nasmehnila in mu namenila nekaj besed.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

























Brigitte in Emmanuel Macron v Londonu icon-picture-layer-2 1 / 14

Zakonca je na letališču pričakalo nekaj članov britanske kraljeve družine, med drugim princ William s soprogo princeso Kate Middleton. Strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za Daily Mail ocenila, da je Brigitte s hladnim izrazom na obrazu odbila in ignorirala svojega soproga. "Medtem ko se počasi spušča po strmih stopnicah, ji Macron galantno ponudil desno roko, toda Brigitte prestopi še sedem stopnic in ignorira roko. Tudi, ko pride do tal, se zdi, kot da se takoj obrne k svojim gostiteljem in ga ponovno ignorira," je dejala. Izpostavila je še, da sta zakonca delovala hladno tudi, ko sta se vozila v avtomobilu, Brigitte pa je gledala v svoj mobitel. "Znaki govorice telesa Brigitte Macron so nakazovali, da je odločna, da bo ignorirala soprogovo nudenje pomoči, upravljanja ali celo dotike," je dodala Jamesova.

Pred dvema mesecema drugi posnetek preplavil splet

Macronov zakon je pod drobnogledom vse odkar je pred dvema mesecema postal viralen posnetek domnevnega prerivanja na letalu ob prihodu na letališče v Vietnamu. Kamere so namreč posnele kako je Brigitte z obema rokama prijela za možev obraz in ga odrinila nazaj.