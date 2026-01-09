Naslovnica
Tujina

Rusi nad Lviv poslali orešnika: 'To je maščevanje za napad na Putinovo rezidenco'

Lviv / Kijev, 09. 01. 2026 06.33

Avtor:
M.S.
Nočni napad na Kijev

Rusija je ponoči izvedla nov obsežen napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na ukrajinska mesta. V Kijevu so bili po poročanju lokalnih medijev ubiti štirje ljudje, najmanj 19 je ranjenih. Tokratna tarča je bil tudi Lviv na zahodu države, kjer so ciljali na kritično infrastrukturo. Po trditvah ukrajinskih zračnih sil je bil napad izveden z balistično raketo, ki je potovala s hitrostjo 13.000 kilometrov na uro. Rusi so kasneje potrdili, da so uporabili novo raketo orešnik, ki je praktično nedosegljiva za obstoječe protiraketne sisteme.

Prve eksplozije so v Kijevu zabeležili okoli 23.45 po lokalnem času, ko so bili aktivirani sistemi zračne obrambe. Že pred tem so ukrajinske zračne sile opozorile na grožnjo balističnih raket in poročale o brezpilotnih letalnikih, ki se premikajo proti prestolnici.

Po besedah tamkajšnjega župana Vitalija Klička so bili v nočnih napadih ubiti štirje ljudje, med njimi tudi reševalec. 14 od 19 poškodovanih je bilo hospitaliziranih.

Škodo so zabeležili v več kijevskih soseskah, med drugim naj bi zagorelo tudi v znanem stanovanjskem kompleksu Comfort Town, poroča Kyiv Independent. Zaradi napadov je bila v mestu ponoči motena oskrba z električno energijo in vodo.

"V okrožju Darnytskij je dron strmoglavil na dvorišče stanovanjske stavbe. Delno so bili poškodovani enonadstropna trgovina v bližini in okna bližnje devetnadstropne stanovanjske stavbe," je pojasnil Kličko.

Rusija je ponoči napadla tudi Lviv, največje mesto na zahodu Ukrajine. Po besedah župana Andrija Sadovija so Rusi ciljali na kritično infrastrukturo. Zahodno poveljstvo ukrajinskih zračnih sil je sporočilo, da je bil napad izveden z neidentificirano balistično raketo, ki je letela s hitrostjo 13.000 kilometrov na uro.

"Vrsta rakete, s katero so ruski agresorji napadli mesto, bo določena po preučitvi vseh njenih elementov," so zapisali na Facebooku.

Po informacijah ukrajinske vojske je bila raketa izstreljena s poligona Kapustin Jar v Astrahanski oblasti, približno 100 kilometrov vzhodno od Volgograda. Gre za kraj, od koder je bila izstreljena ruska balistična raketa srednjega dosega orešnik, ki je bila doslej uporabljena enkrat, in sicer novembra 2024 med napadom na Dnipro. Orešnik je nova ruska balistična raketa srednjega dosega, ki naj bi imela jedrsko zmogljivost.

Rusi potrdili uporabo orešnika

Rusko obrambno ministrstvo je v izjavi zapisalo, da je bil nočni napad maščevanje za domnevni ukrajinski napad na Putinovo rezidenco.

"Nocoj so ruske oborožene sile v odgovor na teroristični napad kijevskega režima na rezidenco predsednika Ruske federacije v Novgorodski regiji, ki je bil izveden v noči na 29. december 2025, izvedle obsežen napad z visoko natančnim orožjem dolgega dosega, vključno z mobilnim raketnim sistemom srednjega dosega orešnik, ter napadle kritične objekte v Ukrajini z brezpilotnimi letalniki," so pojasnili.

Dodali so, da so dosegli vse cilje. Tarča napada so bili proizvodni objekti brezpilotnih letalnikov, ki naj bi bili uporabljeni v ukrajinskem napadu na Putinovo rezidenco, ter energetska infrastruktura, ki "podpira delovanje ukrajinskega vojaško-industrijskega kompleksa".

"Vsa teroristična dejanja zločinskega ukrajinskega režima bodo še naprej deležna odziva," so dodali. 

Ukrajina je sicer ruske navedbe o napadu označila za laž in zatrdila, da ni verodostojnih dokazov, da je Kijev izvedel napad. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je ocenil, da Ukrajinci niso izvedli napada. 

Trump ne verjame, da je Ukrajina napadla Putinovo rezidenco

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer že včeraj opozoril, da Rusija načrtuje obsežen napad.

"Obstajajo informacije, da se lahko nocoj zgodi še en obsežen ruski napad. Zelo pomembno je, da smo danes in jutri pozorni na alarme in da se zatečemo v zaklonišča. Rusi se niso niti malo spremenili. Poskušajo izkoristiti vreme," je dejal Zelenski.

Kljub poteku mirovnih pogajanj Rusija tako nadaljuje z napadi na Ukrajino.

Razlagalnik

Orešnik (rusko Орешник) je nova ruska balistična raketa srednjega dosega, ki naj bi bila zasnovana za jedrsko bojevanje. Rusija je njeno uporabo prvič potrdila novembra 2024, ko naj bi jo izstrelili proti mestu Dnipro v Ukrajini. Raketa naj bi bila izjemno hitra in težko prestrežljiva za sodobne protiraketne sisteme.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ukrajina rusija napad

