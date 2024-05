Največji 'olimpijski bazen' v Parizu: 30-metrski zbiralnik za umazano vodo

Do olimpijskih iger v Parizu je še manj kot 100 dni in priprave na tekmovalnih prizoriščih so v polnem teku. Eno od njih bo tudi reka Sena, ki teče skozi francosko prestolnico, v njej pa bo potekalo maratonsko plavanje in plavalni del triatlona. A kaj, ko je reka umazana. Francozi so našli rešitev in zgradili ogromen 30-metrski vodni zbiralnik, kamor se bo stekala odpadna voda.