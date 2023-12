Nov osnutek brez odprave fosilnih goriv, v njem le prehod brez časovnice

Vodstvo konference je v primerjavi z vsebino ponedeljkovega osnutka ponudilo ambicioznejši dokument, predvsem kar zadeva področje blaženja podnebnih sprememb oziroma usode fosilnih goriv. Kljub temu pa države EU in otoške države z njim ne morejo biti v celoti zadovoljne, saj so si prizadevale za odpravo fosilnih goriv.

Besedilo tokrat poziva k prehodu od fosilnih goriv v energetskih sistemih na pravičen in urejen način ter pospeševanju ukrepov v tem kritičnem desetletju, da bi do leta 2050 v skladu z izsledki znanosti dosegli neto ničelne izpuste toplogrednih plinov.

Obenem državam predlaga tudi ukrepanje v smeri postopnega zmanjševanja uporabe energije iz premoga, ki ne uporablja tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika. Na drugi strani pa ne predlaga zmanjševanje uporabe energije iz premoga, ki uporablja navedene tehnologije, glede katerih okoljevarstveniki opozarjajo na številna zavajanja, ko je govora o njihovih učinkih.

Besedilo poziva tudi k "čimprejšnji odpravi neučinkovitih subvencij za fosilna goriva, ki ne naslavljajo energetske revščine ali pravičnega prehoda".

Prvi odzivi na novo objavljeno različico osnutka končnega dogovora so različni. Države EU in otoške države z njim ne morejo biti v celoti zadovoljne, saj so si prizadevale za odpravo fosilnih goriv. Ob tem prav tako ni konkretno določene časovnice, do kdaj naj bi se prehod od fosilnih goriv v energetskih sistemih dejansko zgodil.

Nestrinjanje z vsebino osnutka so na jutranjem protestu izrazili mladi okoljski aktivisti. Stephen Cornelius iz naravovarstvene organizacije Svetovni sklad za naravo (WWF) pa je izrazil razočaranje nad pomanjkanjem popolne odprave fosilnih goriv, a hkrati priznal, da osnutek dogovora "predstavlja pomemben trenutek".

O vsebini novo predstavljenega osnutka so medtem v jutranjih urah po lokalnem času potekala nova usklajevanja, države pa so se v dopoldanskem času sestale na plenarne seji, namenjeni potrjevanju končnih dokumentov.