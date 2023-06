Nov plan obnove Petrinje: 'Prebivalci želijo mesto, kot je bilo pred potresom'

"Meščani Petrinje želijo mesto, kot je bilo pred potresom, a s tehnologijo 21. stoletja," so bili ob dogodku predstavitve načrtov trajnostne obnove jasni strokovnjaki. Kot zagotavljajo na Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), bo pri sofinanciranju projekta pomagala japonska vlada, to pa pomeni, da bo obnova učinkovita. Predvsem si želijo obnoviti gospodarstvo in kulturne dejavnosti ter izboljšati demografijo.

"Na žalost Japonsko skoraj vsak dan prizadene potres, zato imamo veliko izkušenj z obnovo, pa tudi s potresno odporno gradnjo in obvladovanjem tveganja nesreč," je povedal japonski veleposlanik na hrvaškem N. E. Iso Masato. Dodal je, da bo Japonska s svojim znanjem gradnje tudi preprečila, da bi se škoda ponovila.

Na predstavitvi načrta obnove mesta sta bili tudi direktorica EBRD za srednjo Evropo Victoria Zinchuk in županja Petrinje Magdalena Komes.

Obe sta prav tako kot japonski veleposlanik poudarili, da je končni cilj projekta zagotovitev trdnih temeljev za prihodnje projekte v mestu, predvsem pa urbane regeneracije. "Tudi dvig kakovosti življenja in spodbujanje lokalnega gospodarstva," je poudarila Zinchukova.