Nov pogovor Trumpa in Putina: 'Rusija se bo odločno odzvala na napad'

Kot je razkril Trump, mu je Putin dejal, da se bo Rusija morala odzvati na nedavni napad. Trump je v objavi na družbenih omrežjih tudi ocenil, da telefonski klic, ki je trajal več kot eno uro, ne bo vodil do takojšnjega miru. Voditelja sta govorila tudi o Iranu, Putin pa je namignil, da bi lahko pomagal pri jedrskih pogovorih s to državo, še poroča BBC.

"Pravkar sem zaključil telefonski pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. (...) Razpravljala sva o ukrajinskem napadu na ruska letala in o različnih drugih napadih, ki sta jih izvedli obe strani. Pogovor je bil dober, vendar ne takšen, ki bi vodil k takojšnjemu miru," je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Kot je še dodal, mu je Putin v več kot enournem pogovoru povedal, da se bo Moskva odločno odzvala na nedavni ukrajinski napad na ruska letališča.

Ukrajinska vojska je namreč pred dnevi izvedla obsežne napade z droni na ruska vojaška letala. Po podatkih ukrajinske varnostne službe (SBU) so v usklajeni operaciji napadli štiri vojaška letališča in uničili ali poškodovali več kot 40 bojnih in izvidniških letal. Operacijo so ukrajinske sile načrtovale leto in pol.

Ukrajina je nato v sredo izvedla tudi nov napad na Krimski most, ki Rusijo povezuje s polotokom Krim, ki ga zaseda od leta 2014. Ukrajinska varnostna služba je po napadu trdila, da je most močno poškodovan, Moskva pa, da napad ni povzročil nobene škode.