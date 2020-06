Nov policijski umor temnopoltega moškega: v Atlanti med aretacijo umrl 27-letnik

Komaj so pokopali Georgea Floyda, v ZDA že odmeva nov policijski umor. Tokrat je v Atlanti v zvezni državi Georgia pod streli policista umrl temnopolti 27-letnik, oče štirih otrok, kar je še dodatno podkrepilo proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju, ki že več tednov potekajo na ulicah ZDA. Protestniki so zažgali restavracijo, kjer se je umor zgodil, in zablokirali avtocesto. Vodja tamkajšnje policije je že odstopila, policist, ki je streljal, pa je ostal brez službe.

Zgodilo se je v petek zvečer, ko je Rayshard Brooks zaspal v svojem avtomobilu pri prevzemni točki ("drive through") restavracije s hitro prehrano Wendy's. S tem je zablokiral pot drugim avtomobilom, zato so uslužbenci restavracije poklicali policijo. Na kraj dogodka sta prišla policista in ga zbudila. Ker ni prestal preizkusa alkoholiziranosti, sta ga poskušala aretirati, čemur pa se je upiral, je po poročanju CNNzapisano v policijskem poročilu. Po družbenih omrežjih so hitro zaokrožili posnetki nadzornih kamer, s katerih je razvidno, kako ga držita na tleh, nato pa mu uspe uiti in steči po parkirišču, stran od njiju. V rokah ima električni paralizator, ki ga je vzel enemu od policistov. Na drugem posnetku kamer, nameščenih na restavraciji, se vidi, da se Brooks med tekom obrne in paralizator usmeri proti policistoma, ki ga lovita. V tistem trenutku policist strelja in Brooks pade na tla.

Tudi na posnetku ene od prič je videti Brooksa, kako leži na tleh restavracije in se upira policistoma. Ko pobegne, eden od policistov na njem uporabi paralizator, nakar vsi izginejo iz vidnega polja. Sledijo streli in posnetek pokaže Brooksa, ki leži na tleh. Brooksa so prepeljali v bolnišnico, kjer pa je pozneje umrl. V uradnem poročilu piše, da je zdravniško pomoč potreboval tudi eden od policistov. Protestniki zažgali restavracijo in zablokirali avtocesto Še isti večer so se pred restavracijo, kjer se je dogodek zgodil, zbrali protestniki, v soboto pa so v središču Atlante izbruhnili še večji protesti. Udeleženci so nosili znake z Brooksovim imenom in napisom Črna življenja štejejo (Black Lives Matter), geslo, pod katerim že dlje časa potekajo protesti tako v Atlanti kot drugod po ZDA zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki je 25. maja umrl, potem ko je policist osem minut klečal na njegovem vratu. Protestniki so zablokirali avtocesto v Atlanti in zažgali restavracijo Wendy's. Stavba je gorela vsaj 45 minut, preden so na kraj prispeli gasilci in požar pogasili. Med zbranimi je bila tudi Crystal Brooks, svakinja umorjenega. "Nikomur ni hotel nič slabega. Policista sta pristopila k avtomobilu, čeprav je bil ta parkiran, in ga zvlekla iz njega. Da, res je zgrabil paralizator. Ampak ga je samo zgrabil in stekel stran," je povedala po poročanjuGuardiana.

Gerald Griggs, odvetnik in podpredsednik ameriške Nacionalne zveze za napredek temnopoltih (NAACP), pa je za Associated Press povedal: "Ljudje so razburjeni. Vedeti hočejo, zakaj je bil njihov brat Rayshard Brooks ustreljen in ubit, čeprav je spal na sopotnikovem sedežu in ni storil ničesar." Kljub temu da se je uprl policistoma, bi ga lahko obvladala brez uporabe orožja, je prepričan. Brooks je bil oče štirih otrok, njegova osemletna hčerka pa je ravno tisti dan praznovala rojstni dan. Odvetnik njegove družine Chris Stewartje povedal, da bi policist, ki ga je ustrelil, lahko bil obtožen neutemeljene uporabe smrtonosne sile, kar je enako umoru. "Oboje ne gre. Ne morejo govoriti, da paralizator ni orožje, ko ga v rokah drži Afroameričan in z njim steče stran, pa postane smrtonosno orožje, zaradi katerega mora nekdo umreti."

Policista, ki je streljal, odpustili, odstopila tudi vodja policije Takoj po dogodku je odstopila vodja tamkajšnje policije Erika Shields. "Zaradi želje, da bi bila Atlanta vzor tega, kakšna bi morala po vsej državi biti smiselna reforma, je Shieldsova ponudila takojšen odstop," je sporočila županja Atlante Keisha Lance Bottoms.Kot je povedala na novinarski konferenci, uporaba orožja policistov med poskusom aretacije Brooksa po njenem mnenju ni bila potrebna. Pozvala je k takojšnjemu ukrepanju in izrazila zahtevo, da oba policista odpustijo. "To ni bila upravičena uporaba smrtonosne sile." Policija je v javnost že posredovala imeni in fotografiji vpletenih policistov. Devin Bronsan je delo na tej policijski postaji začel 20. septembra 2018, Garrett Rolfe pa 24. oktobra 2013."Policista Rolfa smo odpustili, policist Bronsan pa je na prisilnem dopustu,"so sporočili v izjavi za javnost.