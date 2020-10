Novi poljski minister za izobraževanje LGBT skupnost primerjal z nacizmom

Poljski premier Mateusz Morawiecki je za svojega namestnika imenoval vodjo poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega, največ prahu pa je dvignilo imenovanje novega ministra za izobraževanje Przemyslawa Czarneka , ki je LGBT skupnost povezal z nacizmom in dejal, da si njegovi privrženci ne zaslužijo enakih pravic kot "običajni ljudje".

Junija je Czarnek med nastopom na državni televiziji dejal: "Obvarovati se moramo pred LGBT ideologijo in nehati poslušati ta idiotizem o človekovih pravicah ali enakosti. Ti ljudje niso enakovredni običajnim ljudem ... Zaščitimo družino pred tovrstnimi korupcijami, pokvarjenostjo, popolnoma nemoralnim vedenjem." Czarnek iz vrst PiS se od začetka prejšnjega leta izpostavlja kot goreč nasprotnik LGBT skupnosti. Je tudi pravnik na Katoliški univerzi v Lublinu (KUL), kjer je trenutno v procesu disciplinske preiskave zaardi ene od izjav proti LGBT osebam. Kot nestrinjanje je opozicijski poslanec na Univerzo naslovil prošnjo po disciplinskem postopku proti Czarneku. Univerza je poudarila, da se oddaljuje od Czarnekove izjave in z njim ne deli istega mnenja. Kljub preiskavi je KUL prejnšnji teden na omenjeni univerzi napredoval v profesuri.

V svojem zagovoru je Czarnek trdil, da se je, ko je podal komentiral na televiziji, skliceval na fotografijo, ki jo je posnel v Los Angelesu, na katerem moški pred gejevskim barom razkazuje svoje genitalije. "To niso običajni ljudje," je dejal za spletno stran Onet. Avgusta je svoje nasprotovanje izrazil tudi na katoliškem radiu Maryja, kjer je povedal, da "ni dvoma, da ideologija LGBT, ki izhaja iz neomarksizma, izhaja iz istih korenin kot nemški nacizem, ki je odgovoren za vsa zla druge svetovne vojne. Levica tega ne vidi. Da gre za popolnoma enako zadevo ".

Lani je Czarnek, ko je bil vodja Lublinske province, podelil medalje tistim, ki so se borili proti "LGBT ideologiji".

Tudi Slovenija za spoštovanje temeljnih človekovih pravic

V odprtem pismu so se odzvala vsa zunanja predstavništva. Podpisnica je tudi slovensko veleposlaništvo na Poljskem. Izrazili podporo tistim, ki skrbijo za ozaveščanje javnosti o vprašanjih, ki zadevajo lezbično, gejevsko, biseksualno, transspolno in interspolno skupnost. Pridružili so se prizadevanjem LGBT skupnosti na Poljskem in po vsem svetu, ki si prizadevajo zagotoviti človekove pravice LGBT in drugim osebam ter pozivajo k odpravi diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete.