Nov poraz za Trumpa: milijonska kazen in prepoved vodenja podjetja v New Yorku

Nov sodni poraz ameriškega predsednika. Donald Trump in njegova najstarejša sinova Donald mlajši in Eric ter drugi vodilni delavci podjetja Trump Organisation so bili obtoženi, da so več let lažno napihovali vrednost svojega premoženja, da bi pridobili ugodnejša posojila in zavarovalne pogoje. Sodnik je že lani sklenil, da je Trump kriv očitanih dejanj, v petek je odločil zgolj o kazni.

Visoko izrečeno kazen je utemeljil s predhodnimi obtožbami na račun vpletenih in menil, da bi v nasprotnem primeru najverjetneje nadaljevali s spornim početjem. Kritičen je bil tudi do odsotnosti kakršnega koli obžalovanja, ki da meji na patološko, odkrite prevare pa da so šokantne za človeško vest.