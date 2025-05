Nov poskus uzakonitve himne, ki opeva ozemlje Slovenije

FPÖ in ÖVP sta v torek v deželni ustavni odbor vložila predlog za dopolnitev zakona o deželnih simbolih. V njem so trenutno navedeni trije štajerski simboli: deželni grb s štajerskim panterjem in vojvodskim klobukom, deželni barvi bela in zelena in deželni pečat, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Odločitev o dopolnitvi zakona z vključitvijo sporne himne bi lahko bila v deželnem parlamentu sprejeta v juliju. Za sprejetje v 48-članskem parlamentu je dovolj navadna večina, pri čemer imata vladajoči stranki 30 poslancev.

Opozicijo je predlog koalicije razburil in zahteva javno presojo tega zakona.