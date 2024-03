Nov poskus vdora protikremeljskih upornikov, zagorela rafinerija v Rjazanu

Podobno kot konec maja 2023, so pripadniki protikremeljskih milic znova poskušali vdreti na ozemlje Ruske federacije in zajeti nekaj vasi. Rusija je v preteklih dneh močno obstreljevala območja na ukrajinski strani v regijah Harkov in Sumi, saj na bi odkrila nekatere položaje ukrajinske vojske in upornikov. Slednji so nato v torek zjutraj na štirih različnih lokacijah poskušali prečkati mejo. Sporočili so, da so prevzeli nadzor v vasi Tjotkino, rusko obrambno ministrstvo pa je popoldne izjavilo, da na ozemlju Rusije ni več sovražnih vojakov ter objavilo nekaj posnetkov domnevno neuspelih napadov. Pri tem naj bi uničili sedem tankov, tri oklepnike Bradley in še dva druga oklepnika ter iz boja izločili 234 vojakov.

Ukrajina ponoči znova ciljala rusko energetsko infrastrukturo

Ukrajinske sile so poleg obmejnih regij Belgorod, Brjansk, Kursk in Voronež, ki so jih napadle z več kot 40 droni, ciljale tudi Rjazan v notranjosti države, kjer je eden od dronov sprožil požar v veliki rafineriji nafte.

Napad na rafinerijo je prek omrežja Telegram potrdil regionalni guverner Pavel Malkov in dodal, da so bili po prvih informacijah v napadu tudi ranjeni. Lokalne oblasti v leningrajski regiji so medtem sporočile, da je zračna obramba sestrelila dron, ki je ciljal tamkajšnjo rafinerijo.

Današnji napadi sledijo torkovem vzorcu, ko je ukrajinska vojska med drugim zadela eno največjih rafinerij nafte skoraj tisoč kilometrov od meje z Rusijo.

Nad regijo Voronež naj bi ruska protiletalska obramba po besedah guvernerja Aleksandra Guseva sestrelila 30 brezpilotnikov. Povedal je, da je nastala le manjša gmotna škoda. V Belgorodu je bil v napadu poškodovan plinovod, nekateri vasi pa so za kratek čas ostale brez elektrike. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je dejal, da je ukrajinske sil še naprej obstreljujejo vas Šebekino, pri čemer je bila doslej ranjena ena oseba.

Ruski voditelj Putin je te napade danes povezal z ukrajinskimi neuspehi na frontnih črtah in pa s prihajajočimi predsedniškimi volitvami v Rusiji.

Ukrajina je v torek sporočila, da je ruska raketa v torek zadela dve stanovanjski hiši v osrednjem ukrajinskem mestu Krivi Rog in pri tem ubila tri ljudi in ranila najmanj 38 drugih. "V odgovor bomo povzročili škodo ruski državi, in to povsem upravičeno," je dejal Volodimir Zelenski v video nagovoru ponoči in dodal: "V Kremlju bi se morali navaditi na dejstvo, da njihov teror ne bo ostal nekaznovan."