Nov poskus za Gazo: Kushner se je srečal z vodjo Hamasa

Trumpov zet Jared Kushner se je z delegacijo, ki jo je vodil novi vodja Hamasa Khalil al-Hayya, srečal v Egiptu. Pogovori so namenjeni reševanju načrta, v skladu s katerim bi se Hamas razorožil, Izrael pa bi se umaknil s palestinskega ozemlja, ki ga je opustošila vojna, piše AP News. Srečanje Kushnerja in Hayye naj bi bilo prvo srečanje na tako visoki ravni po lanskem dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi. Trumpov Odbor za mir (Board of Peace) je sicer prejšnji mesec sporočil, da je bil dosežen dogovor o "popolni razorožitvi" Hamasa in drugih oboroženih skupin v Gazi, a je Izrael prejšnji teden zavrnil Trumpov 15-točkovni načrt, ki med drugim predvideva umik izraelskih sil in obnovo Gaze pod novo civilno palestinsko upravo.

Pripadnik Hamasa FOTO: AP

Po poročanju medijev sta bila na srečanju tudi odposlanca Odbora za mir Nickolay Mladenov in nekdanji britanski premier Tony Blair, poleg predstavnikov Egipta, Katarja in Turčije, ki so posredovali pri mirovnih prizadevanjih. Med obiskom Egipta se je Kushner srečal tudi z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem. Po poročanju izraelskih medijev se bodo Kushner, Mladenov in Blair danes srečali z Netanjahujem, da bi poskušali doseči napredek pri Trumpovem načrtu. Izraelski premier je dejal, da želi najprej doseči popolno razorožitev Hamasa, da bi bilo mogoče dogovor uresničiti. "Izrael zavrača 15-točkovni dokument Odbora za mir o Gazi. IDF se ne bo umaknil, dokler Hamas ne bo dejansko razorožen," je Netanjahu dejal prejšnji teden in s tem kljuboval najtesnejši zaveznici Izraela, ZDA.

Egipt, Združeni arabski emirati, Katar, Savdska Arabija, Jordanija, Turčija, Pakistan in Indonezija so v skupni izjavi v nedeljo sporočili, da zavrnitev ameriškega načrta s strani Izraela ogroža Trumpova prizadevanja za mir. Prekinitev ognja, ki je začela veljati 10. oktobra lani, še vedno velja. Kljub temu so izraelske obrambne sile od takrat izvedle več napadov v Gazi – nazadnje na območjih Han Junisa in Nuseirata, kjer naj bi bili po navedbah Izraela "teroristi". Izrael Hamas obtožuje kršenja premirja.

Ben-Gvir: Vsako noč je treba v Gazi pobiti 30 do 40 ljudi

Ekstremistični izraelski politik in minister za nacionalno varnost iz koalicije premierja Netanjahuja, Itamar Ben-Gvir je javno zagovarjal, da bi bilo treba v Gazi vsako noč ubiti "30 do 40" ljudi, piše AP News.

Itamar Ben Gvir FOTO: AP