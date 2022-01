V javnost pricurljal nov posnetek izginulega Mateja: je bežal ali le lahkotno tekel?

Matejev prijatelj: Nenehno nas nadlegujejo

Uredništvu srbskega Blica pa se je po elektronski pošti oglasil tudi eden od Matejevih prijateljev. "Preživljamo zelo travmatično obdobje – začelo se je z izginotjem našega dragega prijatelja, nadaljevalo pa z medijskim obrekovanjem in nekaterimi lažnimi informacijami, ki vsakodnevno postavljajo pod vprašaj našo integriteto, moralo in – kar je najhujše – naš odnos s prijateljem Matejem," je zapisal.

Poleg tega trdi, da je od začetka iskalne akcije prejel več sporočil z neprimerno vsebino. "Nenehno nas nadlegujejo in napadajo," je povedal mladenič, ki je poudaril tudi, da se vsi trudijo biti v kar največjo oporo Matejevi družini in policiji. Dodal je, da še vedno verjame, da se bo Matej našel.

Izginotje Mateja Periša so njegovi prijatelji beograjski policiji prijavili ob 10. uri naslednji dan, torej 31. decembra. Na policijski postaji so jim nato naročili, naj ga iščejo v bolnišnicah. Ko so to storili, so se popoldne vrnili na postajo, nato pa se je uradno pričela preiskava. Informacija, da so prijatelji mladeničevo izginotje prijavili šele popoldne, je v javnosti sprva dvignila veliko prahu, a to, kot kaže, ne drži.