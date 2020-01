Nov posnetek kaže, da sta ukrajinsko letalo zadeli dve iranski raketi

Ameriški časnik The New York Times je objavil nov posnetek varnostnih kamer, na katerem se jasno vidi, da sta ukrajinsko letalo v razmaku zgolj 30 sekund zadeli dve raketi.

Iranske oblasti so sprva trdile, da se je nesreča zgodila zaradi tehnične napake oziroma odpovedi motorja. Kasneje so priznali, da so letalo pomotoma sestrelili, pri tem pa da je šlo za človeško napako. Letalo naj bi zamenjali za manevrirno raketo, a jih pot letala jih postavlja na laž.

Drugačen datum posledica uporabe perzijskega koledarja

Ko ga je zadela prva raketa, se je namreč letalo po vzletu vzpenjalo s hitrostjo 600 metrov na minuto. Letalska aktivnost na teheranskem letališču je bila 8. januarja običajna, v urah po iranskem napadu na ameriška oporišča v Iraku pa je z letališča vzletelo 19 letal.

Nov posnetek je na portal YouTube naložil iranski uporabnik, datum na posnetku pa ni 8. januar ampak 17. 10. 2019. Pri časniku so prepričani, da kamera uporablja perzijski koledar in ne gregorijanskega. 8. januar je 18. dan meseca Dey, desetega meseca po perzijskem koledarju. Digitalni zapis tega datuma bi tako bil 2019-10-18, razlika enega dneva pa bi lahko nastala zaradi razlik v prestopnih letih med gregorijanskim in perzijskim koledarjem, pojasnjujejo pri časniku.

Iran domnevno aretiral avtorja enega od posnetkov sestrelitve

Iranski mediji poročajo, da so oblasti prijele osebo, ki je posnela enega izmed posnetkov sestrelitve letala, posnetek pa je nato prejšnji teden zaokrožil po družbenih omrežjih, poroča BBC. Osebo naj bi obtožili ogrozitve državne varnosti.

Na podlagi posnetka so se nad Iranom začele zgrinjati obtožbe, da je letalo sestrelila iranska vojska. Iranski novinar Nariman Garib, ki živi v Londonu in je posnetek objavil, pa je po prijetju zatrdil, da je njegov vir na varnem in da so oblasti prijele napačno osebo.