Nov posnetek padca nadstreška: ženska za las ušla nesreči

V trenutku, ko se je zrušil nadstrešek nove železniške postaje v Novem Sadu, je bilo v glavni avli postaje okoli 35 ljudi. Nekateri od njih so v vrsti čakali na nakup vozovnice, drugi so sedeli na klopcah, kaže posnetek nadzorne kamere, ki ga je objavil Forbes Srbija .

Vzdušje je bilo povsem običajno vse do trenutka, ko je padel nadstrešek. Ljudje so se v tistem trenutku različno odzvali. Zaradi velike teže betonske konstrukcije nadstreška je v hipu njegovega padca v notranjost vdrl močan piš in oblak prahu. Nekateri potniki so se prestrašili in so začeli bežati, drugi pa so le nemo opazovali, kaj se dogaja.

Na posnetku se vidi, da je v notranjost stekla ženska, ki se je za las izognila tragediji. Le sekundo za tem, ko je stopila na varno, je namreč za njo z vso silo na tla zgrmel nadstrešek.

Na posnetku lahko tudi vidimo, da je bil del postaje zaprt za potnike, stopnice in tla v desnem kotu so bili prekriti z gradbeno folijo, vendar je bil zavarovan le del pri vhodnih vratih. Ob dvigalu je bil postavljen gradbeni oder. Ti posnetki so še en dokaz, da je bila glavna avla v času tragedije, ki se je zgodila 1. novembra 2024, gradbišče, čeprav so prenovljeno postajo slovesno odprli že 5. julija 2024.

Tragedija v Novem Sadu je sprožila množične proteste v Srbiji. Protestniki menijo, da je za zrušitev nadstreška posredno odgovorna vlada oziroma skorumpiran sistem.