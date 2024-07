Nov posnetek policijskega nasilja: brcnil ga je v glavo in ga pohodil

Očividec, ki se je na terminalu znašel naključno, je za BBC povedal, da so policisti pristopili k moškemu in mu povedali, da mu je odvzeta prostost in ga pritisnili ob zid. Drug moški pa se je nato spravil na policiste in prišlo je do pretepa. Moški, ki je bil stisnjen ob steno, se ni umiril, zato naj bi ga stresli z električnim paralizatorjem. Moški naj bi padel na tla, takrat pa ga je policist začel brcati, je povedal očividec. Kot poroča Sky News naj bi policista že suspendirali.

Na videoposnetku, ki je že zakrožil po spletu, se vidi moškega, ki leži na tleh z obrazom, obrnjenim v tla, nad njim pa stoji uniformirani policist, ki vanj meri z električnim paralizatorjem in ga večkrat brcne v glavo. Ostali policisti na posnetku vse mimoidoče opozarjajo, naj se umaknejo. Moškega naj bi policisti iskali in mu odvzeli prostost zaradi napada na policiste, v katerem je bilo poškodovanih več policistov.

Kot poroča Manchester evening news, je zaradi ogorčenosti nad posnetkom pred policijsko postajo Rochdale v Manchestru v sredo zvečer protestirala ve stoglava množica. Skandirali so, da se s policijskim nasiljem in brutalnostjo ne bodo več sprijaznili."Protest, ki je sinoči potekal pred policijsko postajo Rochdale zaradi našega odziva na letališču v Manchestru, se je varno in brez incidentov končal," pa je za BBC povedal pomočnik glavnega policijskega inšpektorja Wasim Chaudhry. Policija je še sporočila, da je bil zaradi incidenta en policist odstranjen z operativnih dolžnosti in da so se zaradi dogodka obrnili na neodvisni urad za policijsko ravnanje, ki bo zadevo preučil. V izjavi je pred tem Chaudhry povedal tudi, da se zavedajo, da je bil dogodek šokanten in da je uporaba takšne sile pri aretaciji nenavadna, zato razumejo, da je posnetek vzbudil skrb.

Župan Manchestra Andy Burnham je posnetek označil za zaskrbljujoč in dejal, da se zaveda globoke zaskrbljenosti, ki jo je posnetek povzročil. Tudi Andy George, predsednik Nacionalnega združenja temnopoltih policistov, je posnetek označil za 'težko gledljivega'. Na svojem profilu na X je zapisal, da je policijsko delo težko, a da so usposobljeni in zavezani višjim standardom.