Nov posnetek: potnik v letalu posnel trenutek nesreče

Poročali smo že, da je v soboto v Splitu letalo med vzletom iz še neznanega vzroka zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze in zapeljalo na travo. Zdaj se je na družbenih omrežjih pojavil nov posnetek enega od potnikov, ki je nesrečo posnel iz letala, poroča net.hr.
Nesreča letala Airbus A220 družbe Croatia Airlines se je zgodila v soboto zgodaj popoldne. V času incidenta je bilo na letalu 130 potnikov in pet članov posadke, dva pilota in trije člani kabinskega osebja. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Letalo je bilo namenjeno v Frakfurt.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.