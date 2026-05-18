Tujina

Nov posnetek: potnik v letalu posnel trenutek nesreče

Split, 18. 05. 2026 10.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
V.L.
Posnetek nesreče

Trenutek, ko je letalo Airbus A220 zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze v Splitu, je ujel eden od potmikov na letalu. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan.

Poročali smo že, da je v soboto v Splitu letalo med vzletom iz še neznanega vzroka zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze in zapeljalo na travo. Zdaj se je na družbenih omrežjih pojavil nov posnetek enega od potnikov, ki je nesrečo posnel iz letala, poroča net.hr

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nesreča letala Airbus A220 družbe Croatia Airlines se je zgodila v soboto zgodaj popoldne. V času incidenta je bilo na letalu 130 potnikov in pet članov posadke, dva pilota in trije člani kabinskega osebja. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Letalo je bilo namenjeno v Frakfurt.

