Zakaj turisti potne liste zavijajo v aluminijasto folijo?

Nenavaden trend pridobiva pozornost na platformah, kot sta TikTok in Reddit, pa tudi na različnih potovalnih forumih.

Aluminijasta folija FOTO: Profimedia

Dopustniki svoje potne liste ovijajo v aluminijasto folijo, ker želijo, da bi se zaščitili pred digitalno krajo podatkov. Bojijo se namreč, da bi lahko kriminalci med hojo mimo njih brezstično prestregli občutljive podatke. Sodobni biometrični potni listi po svetu namreč vsebujejo tako imenovani čip RFID, ki je vgrajen v podatkovno stran dokumenta. Med njimi so tudi nemški. Po navedbah nemškega Zveznega urada za informacijsko varnost brezžični čip v nemškem potnem listu omogoča hitro in zanesljivo preverjanje identitete na mejnih prehodih, navaja Euronews. Poleg digitalne fotografije vsebuje tudi osebne podatke, kot so ime, kraj rojstva, spol, barva oči, telesna višina in prebivališče ter dva prstna odtisa, ki ju posamezniku zajamejo ob izdaji dokumenta.

Strokovnjaki: Neučinkovit ukrep

Toda ali je nepooblaščeno branje teh podatkov sploh mogoče? Strokovnjaki so si enotni: nepooblaščen dostop do podatkov je med običajnim potovanjem izjemno malo verjeten. Tako kot pri brezstičnem plačevanju bi moral biti bralnik praktično povsem ob dokumentu oziroma bi se ga moral skoraj dotikati.

Nemški potni list FOTO: Profimedia