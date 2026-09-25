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Zakaj turisti potne liste zavijajo v aluminijasto folijo?

Berlin, 25. 09. 2026 10.44 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Potni list

Nenavaden potovalni trend povzroča precej pozornosti na spletu: vse več dopustnikov svoje potne liste ovija v aluminijasto folijo, kar ponekod celo povzroča zastoje pri potni kontroli.

Nenavaden trend pridobiva pozornost na platformah, kot sta TikTok in Reddit, pa tudi na različnih potovalnih forumih.

Aluminijasta folija
Aluminijasta folija
FOTO: Profimedia

Dopustniki svoje potne liste ovijajo v aluminijasto folijo, ker želijo, da bi se zaščitili pred digitalno krajo podatkov. Bojijo se namreč, da bi lahko kriminalci med hojo mimo njih brezstično prestregli občutljive podatke.

Sodobni biometrični potni listi po svetu namreč vsebujejo tako imenovani čip RFID, ki je vgrajen v podatkovno stran dokumenta. Med njimi so tudi nemški. Po navedbah nemškega Zveznega urada za informacijsko varnost brezžični čip v nemškem potnem listu omogoča hitro in zanesljivo preverjanje identitete na mejnih prehodih, navaja Euronews. Poleg digitalne fotografije vsebuje tudi osebne podatke, kot so ime, kraj rojstva, spol, barva oči, telesna višina in prebivališče ter dva prstna odtisa, ki ju posamezniku zajamejo ob izdaji dokumenta.

Strokovnjaki: Neučinkovit ukrep

Toda ali je nepooblaščeno branje teh podatkov sploh mogoče? Strokovnjaki so si enotni: nepooblaščen dostop do podatkov je med običajnim potovanjem izjemno malo verjeten. Tako kot pri brezstičnem plačevanju bi moral biti bralnik praktično povsem ob dokumentu oziroma bi se ga moral skoraj dotikati.

Nemški potni list
Nemški potni list
FOTO: Profimedia

Čeprav naj bi aluminijasta folija služila kot improvizirana zaščita pred radijskimi valovi, strokovnjaki menijo, da je takšen zaščitni ukrep večinoma odveč in neučinkovit. Folija torej uporabnikom ne prinaša ničesar drugega kot občutek navidezne varnosti in začudene poglede drugih potnikov.

Podatki, shranjeni na potnem listu, so praviloma zaščiteni. V Nemčiji podatki s čipa niso centralno shranjeni. Registri potnih listov, ki jih vodijo pristojni organi, vsebujejo zgolj enake podatke, kot so jih že pred uvedbo elektronskih potnih listov. Tudi prstni odtisi ostanejo shranjeni izključno na samem dokumentu.

Ko imetnik prevzame svoj potni list, pristojni organi vse prstne odtise, uporabljene v postopku izdelave dokumenta, trajno izbrišejo, kot to določa zakon o potnih listih, še poroča Euronews.

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KOMENTARJI4

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JAZsemTI
25. 09. 2026 11.58
Počasi spoznavamo, da v digitalnem svetu zasebnost postaja velik luksuz🤔
Odgovori
+1
1 0
Vest-naroda
25. 09. 2026 11.34
Tako v Sloveniji delajo le volilci Resni.ce! SDSovci pa imajo aluminijasto folijo preko oči, da resnice ne vidijo.
Odgovori
+4
6 2
galeon
25. 09. 2026 11.22
To pa je nakladanje. Pojdite mal okol pa boste vidl kdo laže.
Odgovori
-5
2 7
Bombardirc1
25. 09. 2026 12.08
stevo pa anže zagotovo
Odgovori
0 0
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