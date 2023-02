Nov potres na vzhodu Turčije zahteval eno smrtno žrtev in zrušil več stavb

Tla na vzhod Turčije so se znova močno zatresla. Potres z magnitudo 5,6 je zahteval eno smrtno žrtev, skoraj 70 oseb je poškodovanih. Porušile so se tudi številne stavbe, ki so bile poškodovane v katastrofalnih potresih pred tremi tedni.

icon-expand V tokratnem potresu se je porušilo še 29 že prej močno poškodovanih in razmajanih stavb. FOTO: AP Epicenter tokratnega potresa je bil v okrožju Yesilyurt v pokrajini Malatya, približno 200 kilometrov severno od mesta Gaziantep na jugu Turčije. "En državljan je izgubil življenje. Okoli 69 ljudi je ranjenih," je za lokalno televizijo povedal vodja državnega urada za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) Yunus Sezer. Sunek je dokončno porušil 29 v potresih pred tremi tedni poškodovanih stavb. Afad je sicer v zadnjih treh tednih zabeležil skoraj 10 tisoč popotresnih sunkov. Najhujša naravna nesreča v turški sodobni zgodovini je v Turčiji in sosednji Siriji neposredno prizadela 25 milijonov ljudi, število žrtev pa je po zadnjih podatkih že preseglo 51 tisoč. Po poročanju Reutersa je samo v Turčiji uničenih ali močno poškodovanih več kot 160 tisoč stavb s kar 520 tisoč stanovanji, turški mediji omenjajo tudi številko 173 tisoč. Za zapahi se je znašlo že 184 oseb, odgovornih za varnost v potresu porušenih stavb, turški organi pa so kazenske preiskave zdaj še razširili. PREBERI ŠE Mesto porušeno, steklena stavba ostala nedotaknjena. Zakaj? Predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki si je pred vsakimi volitvami kupoval glasove z odpustki oziroma amnestijami za gradbenike, ki se niso držali pravil popotresne gradnje, poskuša svoje ime oprati z velikimi obljubami. Tako je zagotovil, da bodo na prizadetem območju v enem letu obnovili kar 270 tisoč domov. Erdogan se pripravlja na junijske predsedniške in parlamentarne volitve, za katere se pričakuje, da bodo največji politični izziv zanj in za njegovo stranko v zadnjih dveh desetletjih.